Los tuiteros se despiden de Deliveroo ante su próxima salida de España: "Paguen a Hacienda al salir"

Parece que finalmente Deliveroo se va de España, concretamente el próximo 29 de noviembre. La noticia llega pocos meses después de que el Tribunal Supremo confirmase que los riders eran falsos autónomos, y de la aprobación de la ley rider. El pasado mes de julio ya nos enteramos de las intenciones de la compañía.

La compañía indemnizará a los trabajadores con 45 días de salario por año de servicio tras reconocer la laboralidad de sus riders. Los representantes sindicales están "satisfechos con el resultado conseguido".

En la prensa, la noticia se ha contado… de diferentes maneras.

Ante la salida de Deliveroo de España, muchos han optado por despedirles en Twitter a su manera. Estos son algunos ejemplos:

No os equivoquéis: aquí la culpa no es de la malvada Ley Rider, sino de Deliveroo, que prefiere dejar de funcionar en España antes que respetar los derechos de sus trabajadores. Tanta paz lleven como descanso dejan. https://t.co/GEqM8I55Vz

Si no puedes cumplir el convenio y pagar salarios dignos no puedes tener una empresa. Es así de sencillo.

Damos la imagen de hacer cumplir el Estatuto de los Trabajadores.

Si Deliveroo no es capaz de obtener beneficio donde Glovo u otras empresas sí, entonces es un problema de que el modelo de negocio de Deliveroo no es bueno y no puede ganar dinero sin saltarse la ley. https://t.co/h3XXqFhrnD

— Yago Álvarez Barba (@EconoCabreado) November 18, 2021