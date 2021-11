La presentadora de Fox News, Laura Ingraham, en pleno momento de confusión con el colaborador Raymond Arroyo

Por Tremending

Una confusión en la cadena estadounidense Fox News se ha convertido, como ya dicen algunos tuiteros, en "la pieza humorística del año". En mitad de una discusión política sobre la Casa Blanca, uno de los colaboradores de la cadena hizo una comparativa con la serie de Netflix You (Tú, en inglés). Es entonces, cuando comienza el hilarante diálogo entre la presentadora Laura Ingraham y el colaborador Raymond Arroyo.

"Estaba viendo un episodio de You cuando apareció el sarampión", dijo Arroyo. En ese momento, Ingraham ojiplática lo interrumple: "Espera, espera, espera, ¿cuándo mencioné yo el sarampión?". A lo que el comentarista responde: "No lo sé, hablaba de You". Ella comienza a ofuscarse: "¿Qué pasa conmigo? ¿De qué estás hablando?". La conversación se vuelve más y más delirante, Arroyo intenta explicarse sin cesar que se refiere a la serie de Netflix y, frustrado, acaba por zanjar el asunto con un "voy a cambiar de tema. No puedo explicártelo".

La pieza humorística del año, el chiste involuntario de Eugenio de la década, el vídeo del milenio.pic.twitter.com/vm84Mw0Sc2 — Héctor G. Barnés (@hectorgbarnes) November 16, 2021

Los tuiteros, alucinados, no cesan de compartir este vídeo y de reírse sin parar.

Hay que ponerlo en situación, están dos fachas rajando del progre de turno, es la Fox, y el señor pone de ejemplo un capítulo de una serie de Netflix que se llama "You" pero claro, ella piensa que se refería a ella cuando dice "you", están para encerrar. https://t.co/LAO72oFMG9 — José Antonio (@Jdejoseant) November 17, 2021

La parte contratante de la primera parte… https://t.co/kk9nV5TyzU — Superprefe (@superprefe) November 17, 2021

No puede ser real ???????????????????????????????? https://t.co/eXvD7sy8Cn — Übermensch (@Luiso_HardRock) November 16, 2021