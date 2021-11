Por Tremending

Pablo Iglesias aseguró este sábado que líderes de Podemos como Isabel Serra o Alberto Rodríguez han sido víctimas de "montajes judiciales y policiales" de la derecha "para tratar de rectificar en los tribunales y en los medios lo que habían dicho las urnas".

"Cabe preguntarse si en España se ha perseguido a formaciones políticas a través de escándalos mediáticos, a través de unidades ilegales de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía trabajando a las órdenes del Partido Popular para tratar de rectificar en los tribunales y en los medios lo que habían dicho las urnas", añadió el exlíder de Podemos, quien dejó claro que a él no le corresponde responder a estas cuestiones.

#EnDirecto | Iglesias: "Cabe preguntarse si en España se han perseguido" a partidos "a través de unidades ilegales" de la Policía "a las órdenes del PP para tratar de rectificar en los tribunales y en los medios lo que habían dicho las urnas" "No me corresponde a mi responder" pic.twitter.com/0PiWPZGbbD — Europa Press (@europapress) November 20, 2021



Sus declaraciones, pronunciadas en la Casa de América ante el expresidente brasileño Lula da Silva, fueron difundidas en Twitter por la agencia Europa Press y encontraron eco en la magistrada María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y de carácter conservador. "Los jueces creemos en el imperio de la ley y la división de poderes. Se llama Estado de Derecho", escribió Del Barco.

Los jueces creemos en el imperio de la ley y la división de poderes. Se llama Estado de Derecho. Como demócratas q somos respetamos el resultado de las urnas.

Aunque es verdad q a los delincuentes, con el Código Penal en la mano, les condenamos. Sin distinción. https://t.co/DzSREQb0qx — Chus del Barco (@BarcoChus) November 20, 2021



"Como demócratas que somos respetamos el resultado de las urnas. Aunque es verdad que a los delincuentes, con el Código Penal en la mano, les condenamos. Sin distinción", añadió María Jesús del Barco en Twitter, escenario de una batalla dialéctica entre el exvicepresidente del Gobierno y la magistrada, elegida esta semana para liderar la principal asociación de jueces del país.

La defensa de la independencia de los jueces encontró respuesta en Pablo Iglesias: "La mayoría sí, pero las excepciones son numerosas y acumulan mucho poder, como sabe usted. Ojalá fuera cierto eso de que se condena 'sin distinción', pero usted sabe tan bien como yo que en este país no todos han sido iguales ante la ley. Uno de ellos vive en Abu Dabi", contestó Iglesias, en referencia al rey emérito Juan Carlos I.

La mayoría sí, pero las excepciones son numerosas y acumulan mucho poder, como sabe usted. Ojalá fuera cierto eso de que se condena "sin distinción" pero usted sabe tan bien como yo que en este país no todos han sido iguales ante la ley. Uno de ellos vive en Abu Dabi. Saludos https://t.co/dvaXjcfkKA — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) November 20, 2021



María Jesús del Barco recordó a Iglesias las condenas a Iñaki Urdangarin, Rodrigo Rato, Manuel Chaves o José Antonio Griñán, como ejemplo de que existe una justicia independiente que protege el Estado de derecho. "Los jueces molestamos a los que no creen en el imperio de la Ley", le espetó a Iglesias, al tiempo que le pedía que respetase la presunción de inocencia.

Urdangarín, Rato, Chaves, Griñán, los q su gobierno de coalición indultó… todos condenados a prisión. Ud sabe de sobra q la Justicia de este país es independiente y q es el dique q protege el Estado de Derecho. Los jueces molestamos a los q no creen en el imperio de la Ley. https://t.co/4Xru9Rgdxu — Chus del Barco (@BarcoChus) November 20, 2021

Si cree q hay alguien q debe ser investigado por la comisión de algún delito, lo más correcto, valiente y digno es acusar en un tribunal, no insinuar en Twitter. Aquí ya sabemos q no se necesita probar nada. En un sistema democrático, sí. Presunción de inocencia se llama. — Chus del Barco (@BarcoChus) November 20, 2021

El exdirigente de Podemos, a continuación, escribió un hilo en su cuenta de Twitter en el que incidió en la ausencia de condenas a grandes empresarios en los procesos de corrupción vinculados al PP, como el caso Gürtel, así como en el "sesgo conservador en las élites judiciales españolas".

Señora del Barco, es un placer debatir con usted. Abro HILO: 1. A propósito de la impunidad. Ni uno solo de los grandes empresarios que aparecen en los papeles de Bárcenas ha sido investigado o procesado https://t.co/O4PvB8HHKB — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) November 20, 2021

2. Los únicos empresarios procesados y condenados por los papeles de Bárcenas fueron los de la empresa que hizo las reformas cobrando en negro — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) November 20, 2021

3. De la Gürtel los únicos condenados fueron dos figuras menores: el bigotes y Correa. — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) November 20, 2021

4. Ya ve usted, señoría, que en España los que no creen en el imperio de la ley tienen grandes apellidos y gozan de impunidad. A veces tienen hasta amigos en las altas magistraturas. La gente corriente, por contra, solo cuenta con el la ley y el Derecho para defenderse — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) November 20, 2021

5. Menciona usted a Urdangarin. Bien sabe usted que la profesionalidad y el valor del juez Castro no han sido la norma cuando se trata de la Casa Real. Y bien conoce usted las presiones de que fue objeto. No convirtamos la excepción en regla — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) November 20, 2021

6. Dice usted que "insinuo". Ha habido decenas de investigaciones a Podemos. Generaron horas de tertulias y portadas. Fueron archivadas ante clamorosos silencios mediáticos. Hay quien habla de investigaciones prospectivas. Lo que digo no son insinuaciones sino hechos constatables — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) November 20, 2021

7. El corporativismo y la arrogancia no son buenos consejeros. Es evidente el sesgo conservador en las élites judiciales españolas y es evidente que la derecha política opera con la judicial. Esto es un problema de nuestra democracia y afecta a la separación de poderes — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) November 20, 2021

8. Negar este problema evidente que afecta a la calidad democrática de España no solo es deshonesto, sino que toma a la gente por idiota. Un saludo — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) November 20, 2021

María Jesús del Barco zanjó el "tedioso" debate por "aburrimiento" y comentó que prefería reservar su "fuerza" para otros menesteres.

Tedioso no es lo q produce cansancio si no aburrimiento. De fuerza voy rebosante. Aunq me gusta elegir en qué emplear esa fuerza, sin imposiciones. Gracias por su recomendación. Intentaré ver la serie y relajarme, aunq tengo poco tiempo para el relax. Ud tiene +suerte. https://t.co/gyCmeaq0On — Chus del Barco (@BarcoChus) November 20, 2021

"No me cabe duda de que para leer recursos y motivar sentencias irá usted un poquito menos justa de fuerzas. Hace usted bien en no seguir debatiendo", le respondió Pablo Iglesias en una dilatada partida de pimpón que esperamos que haya llegado a su fin, por el bien de la fuerza, la paciencia y el descanso dominical de los tuiteros, lectores y demás fauna internetera.

No me cabe duda de que para leer recursos y motivar sentencias irá usted un poquito menos justa de fuerzas. Hace usted bien en no seguir debatiendo. Relájese que es sábado señoría. Me permito recomendarle una serie para amantes del Derecho: The good Fight ???? https://t.co/WLiWDdGM1p — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) November 20, 2021

¡Ah, no, que todavía hay más…!

"Sino" va junto señoría. Última recomendación con cariño diletante. Baci https://t.co/YNCcywcqgR https://t.co/Eme5vzD4DO — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) November 20, 2021