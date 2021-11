"Ya es mala suerte ir a una misa por Franco y que resulte que es una misa por Franco". Así, con ironía, resumen los tuiteros lo de Pablo Casado asistiendo una misa el pasado 20N donde se rezó por Franco, en un iglesia situada en los aledaños de la catedral de Granada.

La historia comenzó a conocerse este fin de semana a raíz del tuit de un joven que colgó en las redes una foto con el líder del PP, con el texto: "Con Pablo Casado asistiendo a la misa del generalísimo". Desde la Archidiócesis, tal y como recoge Newtral, se insiste en que fue una eucaristía ordinaria, es decir, no era un acto religioso específico para homenajear al dictador. Si bien es cierto que la Fundación Francisco Franco había anunciado que una de las once misas "en sufragio por el alma de Francisco Franco y todos los Caídos por Dios y por España" se iba a celebrar justo en esa iglesia. La casualidad.

Según varios medios, el equipo de Casado ha explicado que desconocía por quién se rezaba.

Leo críticas a Pablo Casado pero a quién no le ha pasado que le ha apetecido escuchar misa un 20N y va y se mete casualmente en una de las 10 misas que se han celebrado en España en honor a Franco.

El resumen es que parece que Pablo Casado, líder del Partido Popular, asistió a una misa por el dictador Francisco Franco en el aniversario de su muerte. Y la excusa es que no se había enterado.

He ido un momento al lavabo y he acabado por error en una misa por Franco



Pablo Casado, el mismo que se burlaba de la memoria democrática con aquello de "la fosa de no sé quién".

Ahora entiendo mucho mejor eso que dijo @pablocasado_ de "Los de izquierdas son unos carcas están todo el día con la guerra del abuelo y la fosa de no sé quién". pic.twitter.com/LfQm1A1tLR

La noticia ha provocado cientos de comentarios, convirtiéndose en uno de los temas del día en las redes sociales. Varios de ellos se preguntan qué habría pasado si esto hubiera pasado en Italia o Alemania:

Lo que no sé es cómo van a hacer en VOX para seguir diciendo que Pablo Casado es derechita cobarde.

Solo tendrían una salida, dimitir. Aquí no pasará ni media.

Pablo Casado estuvo en una misa que podía o no ser de Franco, en una iglesia que podía o no estar haciendo una misa por Franco, anunciada por una agrupación que podía o no ser franquista.

Es el franquismo de Schrödinger.

— Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) November 21, 2021