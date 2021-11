Juan Diego Botto da una lección a la prensa de derechas por justificar la presencia de Casado en la misa por Franco

Pablo Casado y Juan Diego Botto.

Por Tremending

Todos cometemos errores, aunque algunos son fáciles de pronosticar y de remediar en el acto. Por ejemplo, si quieres ir a una misa porque el domingo no puedes, pero coincide que es 20 de Noviembre, que vas a una iglesia en la que los fieles portan banderas franquistas y es uno de los once templos de toda España en los que se rezaba en memoria del dictador Francisco Franco… Igual, puedes darte media vuelta e irte (a no ser que apoyes la causa).

Algo así le sucedió a Casado, que por "casualidad" terminó en una iglesia de Granada rezando por el alma del Generalísimo. Las críticas no se hicieron esperar y el actor Juan Diego Botto escribió en Twitter sobre este polémico suceso.

Trato de imaginar qué pasaría si un líder de la oposición fuera a una misa en honor a Hitler en Alemania, o a Mussolini en Italia o a Videla en Argentina… ¿Que estaría UNÁNIMEMENTE diciendo la PRENSA? — Juan Diego Botto (@JuanDiegoBotto) November 22, 2021

Muchos usuarios compartieron la reflexión de Botto ante el silencio o poca información de algunos medios sobre la actuación del presidente del PP asistiendo a una misa en honor a Franco:

A ver, periodistas, majos, la noticia no es: "Casado fue por error a una misa franquista". La noticia es "Casado fue a una misa franquista y él dice que es por error". — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) November 22, 2021

Vivo en un país en el que los medios de comunicación hicieron más escándalo de una vestimenta de los Reyes magos, que de la asistencia del líder de la oposición a una misa franquista. — Panik (@Panik81) November 22, 2021

La PRENSA patria siempre fue muy de silenciar los desmanes y ensalzar a quienes los cometen — M. P. Perálvarez (@peralvarezm) November 22, 2021

Lo que es admirable es la predisposición d los medios a acceptar las explicaciones, "no sabia q era por Franco" y dar carpetazo al asunto. — Fanny Blasco ???? (@fannyblama) November 22, 2021

Spain is different — Nikolai Gogol (@PauMPastor1) November 22, 2021

Que es un Fascista. Aquí en cambio lo llaman Constitucionalista.

A ver si el problema va a ser la Constitución, redactada al dictado de los fascistas. — Miguel |☆| (@maromanpo) November 22, 2021