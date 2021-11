La amenaza del dueño de un restaurante a sus trabajadores que enfurece a los tuiteros: "Está prohibido enfermarse los findes"

Por Tremending

La polémica está servida. Una conversación de WhatsApp del dueño de un establecimiento de hostelería con sus empleados se difunde en Twitter levanta la indignación de decenas de tuiteros. En el mensaje se podía ver cómo el jefe amenazaba a sus empleamos si se ponían enfermos en fin de semana: "Sobre todo los camareros que son jóvenes y a muchos les gusta la marcha, empalmar de la disco al trabajo".

El usuario @soycamarero, una cuenta especializada en denunciar la precariedad del sector de la hostelería, ha difundido con una captura de pantalla en la red social donde ya ha superado los 9.000 retuits y los 40.000 'me gusta'

Grupo de WhatsApp del trabajo: Prohibido enfermar los findes… pic.twitter.com/ILPMnW7XlU — Soy Camarero (@soycamarero) November 20, 2021

"Yo sé que en este país los centros médicos te dan justificante de lo que tú quieras. Como yo sé eso, hay a muchos que no les creo, o sea enfermarse o amanecer mal un finde no me lo creo. Es más, está prohibido enfermarse los finde", indicó el dueño ante la sorpresa de los empleados. Además amenazaba con que "no cobrará bote el camarero que se enferme el fin de semana.

Las reacciones no han tardado en llegar. Algunos tuiteros han contado sus terribles experiencias laborales y políticos como el diputado de Más País Íñigo Errejón se han hecho eco del caso.

La libertad cuando hay un mercado laboral sin ley: prohibido quejarse, prohibido enfermar. Si no hay derecho laboral, sólo hay despotismo del más fuerte https://t.co/khofM3aRAV — Íñigo Errejón (@ierrejon) November 21, 2021

Entre el número de horas que se echa, los contratos de mierda que te hacen (eso si te dan de alta y te hacen alguno xd) y detalles como estos por parte de los jefes, es por lo que nadie quiera trabajar en estos puestos. No tienen vergüenza ni la conocen. https://t.co/aMvq5oxHZS — Kirito (@SykesErased) November 22, 2021

A mí me despidieron de mi trabajo porque me había dado un ataque epiléptico en la empresa, pasé esa noche en el hospital y a los dos días me despidieron, porque decían que no era para tanto y estaba apta para trabajar el mismo día — Serena María ???? (@SerenaaMaria) November 21, 2021