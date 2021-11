La indirecta de Rufián a Casado por su asistencia a una misa tributo a Franco que arrasa en Twitter

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, en el Congreso de los Diputados, a 16 de noviembre de 2021, en Madrid.- Eduardo Parra / Europa Press

La polémica asistencia de Pablo Casado a una misa el 20N en la que se rezó por Franco todavía colea. La publicación por parte de un joven admirador de un tuit en el que posaba junto al líder del PP en la noche del sábado ha hecho saltar las alarmas. La siempre confusa e incómoda vinculación con el franquismo por parte de la derecha patria quedaba retratada con un conciso pie de foto: "Con Pablo Casado asistiendo a la misa del Generalísimo".

Una polémica que no ha pasado desapercibida para el diputado de ERC en el Congreso de los Diputados Gabriel Rufián. A través de su cuenta de Twitter, el catalán ha querido incidir en la controvertida misa y en la idoneidad o no de que el líder de los populares estuviera presente:

Lo peor no es que la derecha española vaya a misas por Franco, lo peor es que la derecha española gana elecciones yendo a misas por Franco. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 22, 2021

Surge la duda de si Casado asistió a la citada misa a sabiendas de que se iba a homenajear a Franco. Por el momento, Casado no ha confirmado ni desmentido hasta qué punto era conocedor de lo que se tramaba en su interior. En cualquier caso, y como era de prever, su presencia allí ha generado mucho malestar desde los principales grupos parlamentarios. Un malestar que Joan Baldoví quiso evidenciar con una sencilla comparativa: "No me imagino a ningún líder del principal partido de la oposición en Alemania yendo a una misa en la memoria de Hitler".

También Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, ha querido mofarse de Casado y su polémica devoción sabatina. Iglesias le ha dedicado un vídeo en el que se puede ver a un grupo de manifestantes vociferando su derecho de "ir a misa":

Casado vio este vídeo y no se pudo contener pic.twitter.com/6qzWlRlklE — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) November 22, 2021