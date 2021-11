La huelga de los trabajadores del sector del metal en Cádiz ya ha llegado a su octavo día. La primera semana de paros y de protestas ha sido especialmente intensa en la bahía de Cádiz: las factorías de San Fernando, Puerto Real, El Puerto de Santa María o Cádiz han sido testigos de un amplio despliegue policial de los antidisturbios, las llamadas Unidades de Intervención Policial (UIP), con tanquetas incluidas. La contundente respuesta policial del Gobierno ha abierto una pequeña brecha entre el PSOE y Unidas Podemos, tal como nos cuentan este martes Sato Díaz y Alexis Romero en Público. A ese malestar de Unidas Podemos se ha sumado Pablo Iglesias, que ya no está en el Gobierno pero sí en la cadena Ser donde ahora puede decir lo que antes callaba.

Iglesias se refirió este pasado lunes a la actuación policial en las protestas de Cádiz. Podríamos resumir aquí mismo sus palabras en la Ser, pero eso ya lo ha hecho el propio Iglesias por nosotros en su cuenta de Twitter. Sólo citaremos, a guisa de adelanto, una frase que nos parece muy interesante: "Las movilizaciones sociales son una cosa buena y las de los trabajadores están en la base de todos los avances sociales. A partir de aquí, a mí lo de la tanqueta me molesta. Cuando estaba en el Gobierno no lo podía decir, pero ahora sí puedo: yo creo que en buena parte de las intervenciones de la UIP hay sesgo ideológico".

Y por si fuera poco, también ha colgado el vídeo íntegro de su intervención en la cadena Ser.

Por supuesto, la reflexión ha generado debate entre la legión tuitera.

Totalmente de acuerdo Pablo, lo único que no me convence es que digas que cuando estabas en el gobierno no podías decirlo, pienso que deberías haberlo dicho ya que una injusticia no lo es menos por el cargo que uno tenga.

— Jose Invierno (@invierno_jose) November 22, 2021