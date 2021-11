"No es un ataque a mí y mis compañeros, sino a toda la profesión": el hilo del periodista imputado tras denunciar una agresión policial

Sucedió el 7 de abril de 2021 en la plaza de la Constitución, en Vallecas (Madrid) durante un mitin organizado por Vox que acabó con múltiples disturbios en la zona.

El periodista Guillermo Martínez, que ese día trabajaba para El Salto Diario, denunció a un policía por agredirle con una porra cuando este le pidió su acreditación de prensa. Ahora, pese al informe médico y los vídeos aportados, una jueza ha absuelto al agente y ha pedido abrir un procedimiento penal contra él y tres periodistas que prestaron declaración como testigos —una de ellas trabajadora de Público— por delito de falso testimonio que puede acarrear hasta dos años de cárcel y una cuantiosa multa.

Este miércoles, el propio Martínez ha hecho un hilo sobre el caso:

La jueza no solo absuelve al policía sino que me condena a pagar las costas. Lo más grave es que pide deducción de testimonio para mí y mis tres testigos periodistas. ????

La sentencia, en hechos probados, acredita que yo me salté un cordón policial inexistente y seguí mi marcha.

La caída fue una precipitación, según el escrito.

Además, yo no dije "pero no me tires al suelo…", sino que fue @grodira diciendo a los agentes que no me empujaran. pic.twitter.com/4fZpotf8hY

