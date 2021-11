El valioso mensaje de Ángel Martín sobre la salud mental y la importancia de la empatía

Ángel Martín en 'El Objetivo'.

Por Tremending

Cuando le propusieron hacer un libro, Ángel Martín no dudó sobre su temática, aunque la editorial igual esperaba otra cosa. El presentador y cómico ha escrito Por si las voces vuelven, un relato en el que explica cómo es tener un brote psicótico y lo maravilloso que puede llegar a ser, así fue para él: "Volverme loco es lo mejor que me ha pasado en la vida", aseguró en una entrevista en El Mundo.

Después de esa entrevista llegaron muchas más, su libro va por la tercera edición y está realizando una gran campaña con su testimonio de visibilización de la salud mental. Así, este miércoles, fue a El Objetivo de Ana Pastor en La Sexta donde habló de la importancia de la empatía de aquellos que rodean a una persona con problemas de salud mental.

"A raíz de escribir el libro y verbalizar esto, lo que descubres es que el 90% de las personas han pasado por cosas así, están al borde de pasarlas o notan que están en el borde, o si no han estado ahí conocen a gente que ha estado ahí. Absolutamente todo el mundo ha vivido momentos así", asegura Ángel Martín y recala en la importancia de acompañar y preocuparse por esas personas: "Muchas veces es importante no olvidar que el primer paso lo vas a dar tú en tu casa, si cuando llegas a casa a los tuyos ni les escuchas ni te pones en su lugar ni te importan, no vas a hacer nada. Hay que tratar de enseñar a la gente la importancia de la empatía, cuando preguntas a alguien "¿Qué tal estás?", escucharle".

En 2020, un 20% de la población sufrió trastornos depresivos a raíz de la pandemia, que dejó once suicidios al día y disparó la ansiedad sobretodo entre las mujeres y niños. Frente a esto, lo más importante es acudir a profesionales para poder recibir ayuda, sin embargo, la sanidad pública no puede cubrir toda la demanda y las citas son muy espaciadas, lo que provoca que muchas personas tengan que recurrir a la sanidad privada. "No debería de ser un artículo de lujo", denuncia Ana Pastor.

Algunas personas alabaron en Twitter la labor de Ángel con la visibilización de la salud mental:

Es importante hacer visible este tipo de problemas que mucha gente no llega a comprender y cuando te sientes incomprendido tu problema se hace más grande, más difícil de soportar y la frustración te invade haciendo que seas, aún, más infeliz. — Ester (@Ester_Bierzo) November 25, 2021

Emotivo. Esa ha sido — mmadrigal (@SoyMmadrigal) November 24, 2021

Sanidad, educación , investigación son fundamentales en la inversión de un país. Quienes no creen en la salud mental no invierte en su población. — mvg (@mvgmavego19) November 24, 2021