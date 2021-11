Julia Otero, tras superar su cáncer: "Cosas en las que ni me había fijado ahora son importantes para mí"

La presentadora Julia Otero a su llegada a la recepción a los premiados en los Ondas. 14 noviembre 2018 David Zorrakino / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 14/11/2018

Por Tremending

La periodista de Onda Cero Julia Otero ha relatado su experiencia tras superar el cáncer de colon y ganar el Premio Nacional de Comunicación por su trayectoria profesional. Desde febrero, mes en el que le diagnosticaron la enfermedad, no ha podido volver a la radio de forma permanente. Este martes, sin embargo, ha asistido al programa 'El matí', de Catalunya Radio para contar cómo le ha afectado el cáncer.

Otero indica que no le queda "ni una sola célula cancerígena", pero se muestra precavida de su recuperación por las secuelas que le ha dejado el tratamiento que le ha permitido superar la enfermedad. "Ya sabemos que el cáncer es una espada de Damocles que dura cinco años como mínimo", relata.

"Tengo una neuropatía periférica en las manos y en los pies que hace que prácticamente no tenga sensibilidad. Es decir, id con cuidado conmigo porque no tengo tacto. En vez de cinco sentidos, me quedan cuatro en estos momentos", cuenta.

La presentadora, que se vacunó con la tercera dosis este jueves, también extrae aspectos positivos del molesto tratamiento: "Hay cosas muy molestas, pero estoy bien, estoy viva y estoy con ganas".

"Cosas en las que ni me había fijado ahora son importantes para mí… y cosas que me interesaban muchísimo hace un año ahora me interesan menos", ha explicado la presentadora de Julia en la Onda. Se refiere a la poca utilidad de entrevistar a los políticos porque "contestan mentiras" y nunca "responden a lo que de verdad les estás preguntando".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julia Otero (@otero_julia)

La histórica periodista, que trabajó en Antena 3, TVE y TV3 antes de llegar a Onda Cero, confía en recuperar su vida normal de forma progresiva.