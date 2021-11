La mofa sobre el catalán en la radio pública que abochorna a medio Twitter

Uno no se espera este tipo de chascarrillos en la radio pública. Verán, ocurrió en el magacín de RNE Tarde lo que tarde, dirigido por Julia Varela, un espacio de información y entretenimiento que acostumbra a abordar la actualidad con humor y descaro. Un descaro que, en esta ocasión, fue demasiado lejos.

La nueva Ley Audiovisual, pactada entre el Ejecutivo y ERC, y que prevé establecer que el 6% del contenido ofertado por todas las plataformas audiovisuales sea en lenguas cooficiales, dio pie a los contertulios a echarse unas risas a costa del catalán.

Ah no no, ahora no lo borráis.

Ahora os aguantáis. pic.twitter.com/q98YnF7HxL

— ..:: TRUCKS IN PLACE ::.. (@LoCyber) November 25, 2021