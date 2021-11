Por Christian González

¡Viernes!

SARTANDO HASIA ER FIN DE SEMANA pic.twitter.com/zUVdmhQ30P — MALACARA (@malacarasev) November 26, 2021

Black Friday, además.

He estado con mi crush, que es muy cool, en el Kentucky Fried Chicken comiendo unos nuggets y unos cupcakes, cuando se acerca el community manager del local, nos dice "bon día" y nos ofrece un descuento en los helados de cookies por el Black Friday NOS DICE BON DÍA, EN CATALÁN — Anacleto Panceto (@Xuxipc) November 24, 2021

La gente que ha podido ahorrar aprovecha estos días para comprarse cositas, como Amancio Ortega, que según algunos medios ha encargado un yate de 182 millones. Si miráis esto en Twitter, ojo que veréis muchos comentarios encontrados.

Amancio Ortega vende su yate de 76 millones y encarga uno nuevo de 182 millones. pic.twitter.com/rBEGc6PEE3 — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) November 25, 2021

¿Veis aquello que se ve venir a toda velocidad? Pues son las Navidades y detrás viene el año 2022.

Acaba una semana en la que el líder de la oposición de este país, Pablo Casado para más señas, estuvo en una misa en la que se rezó por el dictador Francisco Franco.

¿Ya se puede decir con toda normalidad que Pablo Casado es franquista o aún no? — Noa Gresiva (@NoaGresiva) November 22, 2021

Lo peor no es que la derecha española vaya a misas por Franco, lo peor es que la derecha española gana elecciones yendo a misas por Franco. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 22, 2021

Lo de que ya no sea noticia por sí mismo que se hagan misas por un dictador, lo dejaremos para otro día.

Sabiendo que hay misas trampa en honor a dictadores, lo mejor es no ir a ninguna por si acaso. — Dani Bordas (@DaniBordas) November 22, 2021

Esto pasó al final de la misa a la que fue Pablo Casado sin saber que era franquista. Ya sé con quién no jugaría al póker. pic.twitter.com/FXzUjVKL7F — Álvaro López (@a1varo_lopez) November 22, 2021

Los tuiteros nos envían imágenes.

La misa de Franco pic.twitter.com/9KJK31tR3a — Braulio (@Brantifasco) November 25, 2021

En el PP han tratado este asunto del mismo modo en que suelen dar explicaciones siempre.

El PP explicando lo de Casado en una misa en honor a Franco.

(Dramatización) pic.twitter.com/FmH3kHzmWt — Javier Durán (@tortondo) November 22, 2021

Al parecer, según los medios, el equipo de Casado sostiene que este fue a una misa cualquiera y que desconocía que allí se fuera a rezar por Franco. Claaaaro, Pablo.

Pablo Casado escuchó el 'Cara al Sol' dentro de la Catedral y pensó que era una charla sobre energías renovables. — Moe de Triana (@moedetriana) November 22, 2021

QUE VI TANTO POLLO QUE ME CREIA QUE ERA UNA POLLERIA DIGO COÑO HASE TIEMPO KE NO COMPRAMO UNO MESE APETESE SINSERAMENTE CON SU SARSITA Y DEMA pic.twitter.com/BHXFJPd3IZ — MALACARA (@malacarasev) November 22, 2021

-¡No sabía que era una misa franquista! pic.twitter.com/kT8qk0FNsY — Dios (@diostuitero) November 22, 2021

CON RASON YO VEIA A TORMUNDO CANTANDO CARA AL SOL Y YO DISIENDO COÑO PERO SI YA ES DE NOCHE pic.twitter.com/Q36wHEkyKA — MALACARA (@malacarasev) November 22, 2021

"Creía que la misa era por Battiato." — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) November 22, 2021

No dimitió cuando le regalaron un máster, ni cuando le regalaron la carrera sin ir a clase… Va a dimitir por meterse en una misa en honor a un dictador que dejó más de un millón de muertos entre los dos bandos. — Doña Merkel jubilada (@AlemanaJubilada) November 23, 2021

Lo de que Pablo Casado fuera a una misa y resultó que era por Franco es como cuando pides patatas deluxe y te cae una normal: que no es lo que querías, pero te mola igual. — Quique Peinado (@quiquepeinado) November 22, 2021

Yo pensando que era la misa del gallo y era la del pollo… pic.twitter.com/AswJx4Vd2f — El Palentino Radioactivo. (@the_manfly) November 22, 2021

En defensa de Casado hay que decir que no estaba claro que fuese una misa franquista. También podía ser una reunión del Tribunal Constitucional. pic.twitter.com/kf5Z55y984 — gerardo tecé (@gerardotc) November 22, 2021

—¿Pero cómo iba a saber yo que era una misa por Franco? *está rodeado por decenas de personas contando el Cara al Sol* —Vamos, imposible. *un chico se hace una foto con él, presumiendo de que está con Casado rezando por Franco* —Pura fantasía. *su equipo lo reconoce* pic.twitter.com/SXA3ViH5AY — Doctor Jekyll (@bicicletagris) November 22, 2021

La mecánica cuántica afirma que es posible que, espontáneamente, aparezca a tu alrededor una misa en honor de Franco. — El Palentino Radioactivo. (@the_manfly) November 22, 2021

No fui yo el que asistió a la misa de Franco, fue P.Casado, y a saber quien es ese notas… pic.twitter.com/qphmW16wHR — Dios de la Panceta ???? (@PancetaDios) November 23, 2021

Imaginad que Sánchez hubiera ido a una misa por uno de la ETA porque estaba cerca de su hotel. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) November 22, 2021

Pablo Casado no sabía que estaba en una misa por Franco pero los señores de 80 años tenían la obligación de saber qué eran las preferentes que les vendían los bancos. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) November 25, 2021

Curiosamente esa era una de las 11 misas que la Fundación Francisco Franco había convocado. Qué coincidencia…

Pobre Pablo Casado, ¿cómo iba él a saber que justo iba a una de las 11 misas convocadas en España por la Fundación Francisco Franco en honor al dictador? Es pura casualidad, es como cuando acabó en la oficina del director y le aprobaron de golpe todas las asignaturas del máster. — Gema MJ (@gmaemejota) November 21, 2021

Lo más extraño es que si fue sin querer no haya pedido disculpas ni haya dicho esta boca es mía. No hay que ser mal pensado pero ¿y si fuera un guiño a ciertos votantes que antes votaban a cierto partido y ahora votan a otro? Desde luego no creo que esto le haya pasado factura electoral para mal.

Pablo Casado está agobiadísimo con lo de la misa franquista. Yo creo que esto los votantes del PP no se lo perdonan. — gerardo tecé (@gerardotc) November 22, 2021

Ciertamente a Abascal le han adelantado por la derecha con esto. Esperamos ver su respuesta ante este movimiento.

ÚLTIMA HORA! Abascal, tras ser descubierto en una misa en homenaje a Franco: "Lo siento, pensaba que era para Hitler". — gerardo tecé (@gerardotc) November 22, 2021

Aunque igual tarda, porque están muy ocupados con cosas importantes para la gente que madruga.

– Venga niños que hoy comemos Patria, y unidad nacional.

+ Mamá, el plato está vacío, tengo hambre

– Ya está el bildutarra bolivariano! pic.twitter.com/MLKvtwrtCZ — juanitabanana (@oostituu) November 25, 2021

Ay, por fin. Me muero de ganas de que me paguen la nómina en banderas de España. Y pines. Y pulseras. pic.twitter.com/Ld7TiAMmKK — Me llamo Mulo (@AbreCesar23) November 24, 2021

Bueno, Casado no sufre. Mientras hablamos de esto no hablamos de otras noticias que, por lo que sea, no han preocupado mucho a nadie.

La corrupción del PP es cosa del pasado… ???? pic.twitter.com/QhfmNrzdN7 — Protestona ۞ (@protestona1) November 24, 2021

Pero también han pasado otras cosas en este país, como lo de la huelga del metal en Cádiz.

A ver si acaba ya la huelga del metal y comienza la del reguetón. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) November 23, 2021

Con tanqueta incluída, claro que sí. Esta era de las manifestaciones a las que sí la llevan, no de las otras.

Selfies para los fascistas en el barrio de Salamanca y tanquetas para los trabajadores en la Bahía de Cadiz. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 22, 2021

Si España estuviera al mando de la misión DART. pic.twitter.com/y1k9VLjqJA — Sara Vegas Martín (@sara_vmartin) November 24, 2021

Compra tu "kit de protección ante la policía" y manifiéstate sin miedo a que te hostien finamente. pic.twitter.com/t6So1dLsg6 — CELESSON (@chemapizca) November 24, 2021

Al final la cosa se ha solucionado con un acuerdo entre patronal y sindicatos. Fíjate tú, que cuando defiendes lo tuyo y lo de tus compañeros consigues cosas.

Nueve días. Pero las huelgas no sirven, así no se consigue nada, en el momento que arman jaleo pierden la razón, etcétera. pic.twitter.com/X0Wg8hsF3B — Nuevas Degeneraciones (@nn_dgg) November 24, 2021

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DE LA SEMANA)

Cuando estás pintando el piso y tienes que coger un avión pic.twitter.com/nBWWHIw8mt — Hannibal Lecter  (@Doc_Hannibal) November 21, 2021

Si esto no es darlo todo por tu jefe, yo ya no sé. pic.twitter.com/Y3eVqUEJyM — Pelícano manchú ????‍☠️ ???????? (@Mortimer_Fu) November 22, 2021

mis amigos: te queda mucho? yo: noo estoy saliendo ya yo en realidad: pic.twitter.com/YsQjCDvThR — adro el gnomo (@Adrogomo) November 24, 2021

Que si quieren apagar el volcán de La Palma puedo enviar a mi mujer para que meta los pies. — Er Pali (@ErPali_) November 26, 2021

Vídeo audiodescrito de la visita de S.M. los Reyes a Suecia pic.twitter.com/njqdDfrZmg — ???????????????????????? (@VictorEleDe) November 24, 2021

Cuando hace tanto frío que puedes ver la melodía. pic.twitter.com/WzEIp9vkkV — Julio Rodríguez, PhD (@bitacorabeagle) November 22, 2021