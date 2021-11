"Carmen Calvo, 'polichía' de la risa": críticas a la exvicepresidenta por sus palabras sobre el juicio a David Suárez

La Audiencia Provincial de Madrid celebró y dejó visto para sentencia este lunes el juicio contra el humorista David Suárez por un chiste de humor negro sobre el Síndrome de Down. Un chiste que hizo en 2019, por el que fue despedido, ha recibido cientos de amenazas y por el que finalmente fue denunciado, como él mismo relató en su día.

Suárez ha dicho en el juicio que era "un chiste más" con el que "no quería vejar" a personas de este u otro colectivo, y ha añadido que no tiene problemas "en pedir disculpas a quien se pueda ofender". Para él, el fiscal ha mantenido la petición de un año y diez meses de prisión y más de 3.000 euros de multa, así como la inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante cinco años y concretamente en redes sociales durante el tiempo de condena.

En medio de este debate sobre la libertad de expresión, la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo dejó su opinión este lunes en la Cadena Ser. "Lo que hace no es contar un chiste, él lanza una ofensa anónima a compatriotas nuestros que tienen una discapacidad", aseguró.

???? @carmencalvo_ , sobre el caso de David Suárez: "Lo que hace no es contar un chiste, él lanza una ofensa anónima a compatriotas nuestros que tienen una discapacidad"

El propio Suárez compartió y criticó irónicamente sus palabras:

En las últimas horas, decenas de tuiteros, entre ellos cómicos y humoristas, han respondido a las palabras de Calvo desde las redes sociales:

Como alopécico, me ofende Carmen Calvo.

Insisto: NAZIS MANIFESTÁNDOSE SIN NINGUNA CONSECUENCIA PARA ELLOS. ¿Eso no ofende a compatriotas? QUE VERGÜENZA DE PAÍS, @carmencalvo_ https://t.co/kw2NN9rQ1k

La señora que no sabía qué significaba "dixit" tampoco sabe qué quiere decir "anónima" https://t.co/1XfVupbIji

Ni ofensa ni anónima, @carmencalvo_ . Un chiste. Todo lo malo que te dé la gana, pero un chiste. Si defendemos el derecho a no ser ofendidos, acabamos todos en la cárcel. https://t.co/zTxq6PTrTG

Es un chiste y no es para sentarse ante un juez, señora. El valor humorístico o el nivel de repugnancia que cause no entra aquí. https://t.co/rUYTUlVb7N

— Jorge Matías (@El__Yayo) November 30, 2021