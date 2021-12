Baldoví llama "pequeño saltamontes" a Almeida al ver un vídeo del alcalde en un parque en vez de estar en la despedida de Almudena Grandes

Joan Baldoví ha sido muy contundente y ha criticado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fuera la inauguración de un nuevo parque en lugar de estar en el cementerio civil de la capital para despedir a la escritora Almudena Grandes.

El vídeo del alcalde se ha hecho viral y se le ve corriendo de un lado para otro dando saltos. Por esto, Baldoví no ha dudado en llamarle "pequeño saltamontes".

Además, señaló que el parque que está inaugurando es un proyecto del anterior Gobierno, el de Manuela Carmena.

No ha sido la única falta de respeto de los líderes de derechas a la escritora Almudena Grandes. Este martes PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra convertir a la recién fallecida en Hija Predilecta de Madrid y de dedicarle una biblioteca. Esto también ha generado muchas críticas en Twitter.

Que no se nos olvide que Millán Astray, un asesino franquista, tiene una calle gracias a Almeida en Madrid y que Almudena Grandes no será hija predilecta por los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox. Viven en el 39, no tengas ninguna duda.

— Noa Gresiva (@NoaGresiva) November 30, 2021