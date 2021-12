El veto de Vox a una declaración institucional por el Día Mundial contra el Sida hace estallar las redes: "Virus protege virus"

La decisión de Vox de vetar la aprobación de una declaración institucional en el Congreso con motivo del Día Mundial contra el Sida ha inflamado las redes. El texto, promovido por el PSOE, ha recibido el respaldo de todo el arco parlamentario excepto el de Vox, lo que ha impedido su aprobación dado que se requiere la unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

La formación de ultraderecha se ha negado alegando que no apoyará "ninguna declaración institucional que haga alusión a la Agenda 2030". Una decisión que ha encendido los ánimos tuiteros, tildando a los de Abascal de "carcundia moral", "mala gente" y "desalmados".

Is this the real life?

Is this just fantasy? pic.twitter.com/ditGw9ccf6

— Siberet (@SiberetSiberet) December 1, 2021