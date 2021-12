Piqué sale en defensa de Amancio Ortega en 'El Hormiguero': "Hay que valorar todo lo bueno y todo lo que aporta al país"

Gerard Piqué siempre da que hablar en sus entrevistas en El Hormiguero y la de este martes no fue para menos. El futbolista del Barça dejó varios titulares a lo largo de la conversación con Pablo Motos: "Prefiero morir antes que ir al Real Madrid" o "Cuando vengo a Madrid siento que el estado anímico de la gente es mejor que el de Barcelona", fueron algunas de las declaraciones más polémicas que protagonizó Piqué.

Sin embargo, lo más llamativo no fue esto, sino el discurso a favor de emprender y los halagos a Amancio Ortega: "Parece que a la gente le molesta que a alguien le vaya bien y cuando hablas de una persona que trae buenas cosas es porque estás dando un mensaje de derechas".

El futbolista es propietario de un equipo de e-sports aunque asegura que no tiene "ni idea" y cree que emprender es para "valientes". "Aquí se asocia mucho, si tienes mucho éxito, tienes mucho dinero y entonces tener mucho dinero ya está mal visto".

Los elogios a Amancio Ortega han tenido gran repercusión en Twitter:

Piqué quejándose de que la gente se pone a mirar "que si los impuestos que si no sé qué que si no sé cuánto" cuando su señora Shakira defraudó 14 millones a Hacienda es fuerte. https://t.co/ZHqdsQCxka

Y luego ya vamos a Amancio, donde me he quedado en el vídeo, porque ya no quería seguir viendo esta desfachatez. Poner de ejemplo a un empresario que triunfa, precisamente, a base de explotar y semi esclavizar a otras personas, a parte de evadir impuestos, pues muy ético no es.

— Alex Supertramp (@Weenhallo) December 1, 2021