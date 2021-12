No hace falta ser un lince para ver el mal rollo continuo entre Isabel Díaz Ayuso y la dirección nacional del PP. Los encontronazos han sido varios y sonados, y ya ni se molestan en disimularlos.

El último y quizá el más simbólico de sus desencuentros se vivió este jueves, con Mariano Rajoy de por medio, con un regate de Ayuso cuando Rajoy intento moverse para colocarla al lado de Pablo Casado. La pueril escena sucedió durante la presentación del libro del expresidente, que irónicamente se titula Política para adultos. El sainete fue recogido por las cámaras de La Sexta:

Momentazo vivido en directo en @MVTARDE : Rajoy intenta colocar juntos a Casado y a Ayuso para la foto pero no ha podido ser. Recordemos que el libro se llama 'Política para adultos'. pic.twitter.com/sgcWbDnAWa

Más tarde, no obstante, sí hubo foto de Casado y Ayuso, durante una breve charla de un minuto. Sin embargo, el 'momentazo cobra' ha acaparado los comentarios en las redes:

– Ayuso: Que no te ajunto, Pablo.

. Casado: Rajoy, que la Ayuso no me ajunta. Dile algo.

— jmtraductor (@jmtraductor1) December 1, 2021