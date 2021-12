¡Viernes!

Ojito que se viene un puente, además.

Y dentro de nada, Navidad. Ya se nota con la iluminación de algunas calles.

Comenzamos con el análisis de una semana que nos ha dejado muchos momentazos.

ME CAGO, ME CAGO, ME CAGO, ME CAGO, ME CAGO. pic.twitter.com/FthLvk1Psh

Una semana en que hemos vuelto a eso de los límites del humor. Y es que se ha juzgado a un humorista por un chiste. Sí. Otra vez estamos en esas.

Hablando de humor, esta semana se ha sabido que una hija de Amancio Ortega dirigirá Inditex, y los medios están destacando en sus titulares que empezó doblando camisetas.

Por lo demás, la vida sigue y el coronavirus también, aunque mucho mejor gracias a las vacunas.

Esta semana el número de primeras dosis se ha duplicado con motivo de la entrada en vigor del certificado en lugares como Catalunya o Comunitat Valenciana. Es decir, que gente que no se había vacunado hasta ahora se está vacunando para poder ir a los bares.

Lo de los antivacunas cada vez es más ridículo.

Ahora muy atentos también ante la nueva variante: Ómicron.

No he pillado la Delta y ya ha salido Omicron, siempre voy tarde con las modas.

Una variante que al parecer tiene como principales síntomas: fatiga, agotamiento o dolor de cabeza.

En lo político, muchas historias. Una de las más llamativas la guerra interna en el PP.

Esta semana se vivió de forma muy evidente con la cobra de Ayuso para no hacerse una foto junto a Casado. Poesía visual.

Yo no sé en qué os basáis para decir que Ayuso y Casado no se llevan bien… pic.twitter.com/wveeAWQbhh

Sucedió durante la presentación del nuevo libro de Rajoy, Política para adultos.

Para la promo, Rajoy fue incluso a divertirse a El Hormiguero.

Y cuando creíamos que la ultraderecha no podía dar más vengüencita, este jueves Macarena Olona ha dicho que Julio Anguita estaría orgulloso de Vox.

Claaaro que sí, por supuesto Macarena.

Hace poco, ya dijo que hoy Federico García Lorca votaría a Vox.

Hay que reconocerles su afán de superación en dar cada día más vergüenza ajena. Están alcanzando cotas nunca vistas.

Is this the real life?

Is this just fantasy? pic.twitter.com/ditGw9ccf6

— Siberet (@SiberetSiberet) December 1, 2021