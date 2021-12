La comentada noticia de 'Expansión' haciéndose eco de una información de 'The Economist' sobre Vox

Por Tremending

El diario Expansión ha hecho una noticia titulada "The Economist llama extrema derecha a Vox". Y no solo eso, sino que el mencionado medio parece muy sorprendido por algo tan evidente, a juzgar por el cuerpo de texto de la información: "Se refiere a Vox como un partido de extrema derecha del que señala que hace cada vez más campañas contra la inmigración irregular ante la disminución de la tensión por el 'procés' separatista de Cataluña".

Los tuiteros han alucinado con el hecho de que el medio económico se haga eco de algo tan obvio como que The Economist defina a Vox como un partido de extrema derecha, algo de lo que a estas alturas no hay ninguna duda. Y, por supuesto, las mofas no se han hecho esperar en redes.

Hombre, no les va a llamar "Los Pecos". https://t.co/K0hBmTo736 — Quique Peinado (@quiquepeinado) December 4, 2021

La noticia es que Expansión considere noticia que un medio extranjero llame a extrema derecha a la extrema derecha. pic.twitter.com/325Ck9Qkoz — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) December 4, 2021

Lo realmente noticiable es que para la prensa conservadora española, entre la que se encuentra "Expansión", una obviedad como esta resulte una suerte definición imaginativa del redactor de "The Economist". https://t.co/P5iRqLOTq8 — !H, Lo malo conocido. (@eurhostia) December 5, 2021

Malditos comunistas de The Economist, qué se habrán creído. https://t.co/rIxBD497cK — Diego E. Barros (@diegoebarros) December 4, 2021

The Economist descubre que el agua moja y el sol calienta https://t.co/vpIveaRNgY — Al Otro Lado del… #ConBielorrusia ???????????????????????? (@OLMB14) December 4, 2021