El hilo de una enfermera sobre un migrante en situación límite que ha sobrecogido a medio Twitter

El hilo de una enfermera nos ha devuelto estos días la verdadera cara de la marginación que sufren muchos jóvenes migrantes en nuestro país. Una realidad dura como pocas que muchos prefieren obviar y que otros abordan sobrados de prejuicios.

Maria José relata el encuentro con uno de estos jóvenes, "un chico tirado en la acera", hundido por una situación acuciante para la que no encontraba salida.

"Su tristeza y su llanto eran interminables cuando me contó que llevaba 8 años sin ver a sus padres". Así evoca Maria José el dolor del menor. Un duro encuentro que nos habla de soledad y pobreza, un testimonio que contrasta con esa otra imagen que desde la ultraderecha se pretende instalar en la sociedad y que nos habla de delincuentes en potencia y malhechores.

Y empezó a hablar. Tenía 19 años y había llegado en patera con 11. Estuvo en un centro de menores hasta los 18. Llevaba un año fuera. Hablaba correctamente el castellano. Su tristeza y su llanto eran interminables cuando me contó que llevaba 8 años sin ver a sus padres.

"No son ningunos delincuentes ni violadores, ni ladrones, ni maleantes", denuncia Maria José. No lo son. Son niños vagando sin fortuna en un país que apenas les da oportunidades.

Las gracias. No son ningunos delincuentes ni violadores, ni ladrones, ni maleantes. Son personas como tú y como yo que intentan tener las mismas oportunidades que tenemos nosotros/ as. Tenía que contarlo. Gracias por llegar hasta aquí.

La historia se ha convertido en viral y la comunidad tuitera, que no deja de ser un reflejo de la sociedad, se ha poblado de mensajes de apoyo a Maria José, pero también de quienes compran el discurso de la ultraderecha. Aquí algunos ejemplos:

Es lo de siempre los racistas les echan las culpas… Y si, hay un porcentaje de la poblacion en general, da igual que sean o no 'españoles' que roban, que estan, o que violan, todos deben ser castigados y a la carcel

A ver si nos conciénciamos y la gente se da cuenta que los parásitos no vienen de fuera, los tenemos aquí por los siglos de los siglos. Abascales,Ivánes, Monasterios, Olonas, etc, solo que ellos viven de 7000€ al mes porque nosotros lo permitimos y nuestra abuela 400€.Despertad

UN INMIGRANTE ES UN HERMAN@.Ya es hora de tomar conciencia que cualquier ser humano tiene derecho a vivir en cualquier lugar del Mundo..Acabar con las fronteras, nos lleva acabar con ejércitos, a no odiar a los otros…Y tener una vida más plena personal y socialmente.Sé feliz

Muy conmovedora la historia pero por favor, se dice "había" dos policías no "habían", le iba a despedir", no "lo iba" "comportémonos" no comportamonos y así un sinfín de fallos ortográficos. Aprenda a escribir castellano antes de dar lecciones. Y sí, los menas delinquen y violan

— Carlos Cólliga, MD (@carloscolligamd) December 6, 2021