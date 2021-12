Rifirrafe en Twitter entre Vox y Almeida: "Posiblemente el No Zasca más lamentable del año"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), conversa con el secretario general de Vox y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith. — Óscar Cañas / Europa Press

Por Tremending

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado unas declaraciones del portavoz del grupo municipal de la extrema derecha, Javier Ortega Smith, a un "traductor". Se trata de una respuesta a las palabras del secretario general de Vox, quien ha asegurado que "no" se va a sentar "en un despacho a puerta cerrada al trapicheo político como ha hecho Almeida con los comunistas".

Almeida no ha tardado en contestar y ha difundido en Twitter una "traducción" de estas declaraciones: "No voy a hacer lo mismo que ha hecho Rocío Monasterio en la Comunidad porque los madrileños me dan exactamente igual".

Los usuarios de las redes no han pasado por alto estos mensajes y han criticado las actuaciones de los políticos. También han señalado la distinta relación del PP con la extrema derecha ya que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pactado con Vox medidas segregadoras y ataque a los servicios públicos para aprobar los Presupuestos.

Ustedes han elegido a sus socios. pic.twitter.com/LxWCJi0Mu5 — Iman (@Iman2404Monica) December 7, 2021

Posiblemente el No Zasca mas lamentable del año https://t.co/YXFm0xf5XW — α (@alfariffo) December 7, 2021

La gilipollez de Vox está a la altura de todas las demás gilipolleces que ha dicho sobre el "comunismo" el PP. Habéis dicho que es "comunismo": Madrid Central, pedir agua en el bar, tener wifi y tele en el hospital, comer menos carne, no hinchar de phoskitos a los niños… https://t.co/FlJtco6aI8 — Hugo Martínez Abarca???? ???????????? (@hugomabarca) December 7, 2021

No decías eso el día que con sus votos te hicieron alcalde. — Insurreccion (@insurreccion74) December 7, 2021

Este es el nivel https://t.co/abGfCFglvn — cansado (@nooonoonoononoo) December 7, 2021