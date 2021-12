"El plan no tiene fisuras": mofas al "boicot" de los antivacunas que plantean no ir a establecimientos que pidan el pasaporte covid

Por Tremending

La red tuitera no ha desaprovechado la ocasión para sacar los colores a los antivacunas a colación del "boicot" que pretenden hacer a los establecimientos que pidan el pasaporte covid para entrar.

Los contagios por coronavirus siguen al alza y el avance de la nueva variante ómicron ha provocado el uso de este tipo de medidas para frenar la expansión de la pandemia, en un momento en el que se acercan las fiestas navideñas. Sin embargo, este boicot ha provocado las mofas de los tuiteros.

Muchos usuarios han querido explicar a los antivacunas por qué su plan hace aguas: "Pero si ya os impiden la entrada, ¿qué boicot vais a hacer?". El presentador Quique Peinado también ha querido aportar su granito de arena: "Pensad quién va a hacer el boicot y qué daño va a hacer a estos establecimientos. El plan no tiene fisuras".

Pensad quién va a hacer el boicot y qué daño va a hacer a estos establecimientos. El plan no tiene fisuras. pic.twitter.com/nXurEw8Xy4 — Quique Peinado (@quiquepeinado) December 8, 2021

Lo del boicot a los negocios que pidan certificado Covid es muy inteligente, NO ES QUE NO PUEDA ENTRAR, ES QUE NO QUIERO. Es el "no me he caído, me he tirado" de toda la vida. — JOSEBA Pérez ???? (@JosebaComico) December 9, 2021

El boicot a los locales que no te pueden dejar entrar sin pasaporte covid: pic.twitter.com/r7jDHHmSWe — Miguelito para el demonio (@unfuegopuntual) December 8, 2021

Me fascina el boicot de los antivacunas de no entrar a los sitios que piden pasaporte COVID en plan la idea es precisamente que no entres??? Es como "Quieres que no entre a tu bar? Pues NO VOY A ENTRAR A TU BAR" pic.twitter.com/QGYGrwUX98 — Nacho ???????? (@Corchi_98) December 8, 2021

O sea, boicot a base de no entrar en los negocios donde NO te dejan entrar, porque te piden certificado de vacunación Covid. Son retrasados o no son retrasados? pic.twitter.com/F2AVlAWGQz — Lord_Crack_Porrison (@Porris_on) December 9, 2021

Los que no pueden acceder a establecimientos por no tener el carné de vacunación anuncian una campaña de boicot para no comprar en los establecimientos en los que no pueden acceder. Lo que confirma nuevamente la lucidez de los que no se vacunan. pic.twitter.com/I3vEooQzAs — Pascual Serrano (@pascual_serrano) December 8, 2021

Veo que los antivacunas quieren hacer boicot a aquellos establecimientos que pidan el "pasaporte covid", es decir, boicotear sitios a los que de mano ya no podrían entrar. Viene a ser como mi boicot a una tórrida relación con Scarlett Johansson pic.twitter.com/R7jUvQsS7D — Nordés (@Nordes1979) December 8, 2021