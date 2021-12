Por Christian González

¡¡¡Viernes!!!

Marty, creo que modificamos algo en el pasado y se ha producido una paradoja temporal, ya que hoy es viernes otra vez. pic.twitter.com/xiUnrBP168 — Carl Winslow (@CarlWinslou) December 10, 2021

Se acaba la semana, sí. Pero el despertador cuando suena por la mañana duele igual…

Yo apagando las repeticiones de la alarma. pic.twitter.com/DN9r8VmSWk — SR.VEGETAL (@mejorchef) December 10, 2021

LISTA DE LOS 100 TUITEROS:

Sales en ella No sales pic.twitter.com/RPNxo42peB — Ele (@SOBRHADA) December 9, 2021

Otro año que no estoy en ninguna lista de los mejores 100 tuiteros, lo que me hace seguir confiando en la calidad de esas listas. — Siberet (@SiberetSiberet) December 10, 2021

Acaba una semana marcada por el puente, para el que lo haya disfrutado, claro.

-¿Te gustan Los Puentes de Madison?

-A mí todo lo que sea tener días festivos me vale. — Maylaïf Dhisis (@MaylaifDhisis) April 27, 2018

Y se van acercando las Navidades…

La Navidad empieza cuando suena Last Christmas en el coche. — Rocío Rubio Garrido (@Rociorubio79) December 10, 2021

No habéis visto árbol mas bonito que este y punto. pic.twitter.com/GDdUJXdU4t — Nikki García ???? (@nikkigarcia_es) December 9, 2021

A la que nos demos cuenta estaremos con los langostinos en la cena de Nochebuena…

*En la cena de Nochebuena* Mi madre: no habléis de política con tu tío porfa tengamos la fiesta en paz *Dos vasos de vino después* pic.twitter.com/ptqaPk390P — ????????‍????Selim I I I II I_ navideño????‍???????? (@SRetornado) December 6, 2021

Y luego se acabará un año que, como el anterior, ha sido rarísimo. Todas las esperanzas puestas en el 2022.

-'Ya queda poco para 2022 y todo irá mejor' 2022… pic.twitter.com/3m761Bgtzf — BAINK – El Regreso (@SuperbainK_2) December 9, 2021

Pero para cosas raras, lo de la derecha española esta semana, protestando por impuestos que pusieron ellos, hablando de Phoskitos o llamando comunista al papa…

El PP de Madrid acaba de llamar "cumbre comunista" al encuentro de Yolanda Díaz con el Papa. Desquiciados no, lo siguiente!!???? — Black. (@Black_StrobeS) December 9, 2021

Efectivamente, la derecha está despotricando ahora contra el papa Francisco.

Las derechas echando pestes del Papa. Hoy no se han levantado muy católicos#PapaFrancisco #papa — Boquerón en Vinagre ۞ (@PalaciosChaves) December 10, 2021

La historia es que la vicepresidenta Yolanda Díaz se va a reunir con el pontífice.

Señor Francisco, le voy a dar un dato https://t.co/zErEWeb0sP — DBand® (@DesatranqueBand) December 9, 2021

Hola Sr. Francisco. ¿Sabía que el vino que usted se bebe en misa, es una retribución en especie? pic.twitter.com/6RT6cJws48 — Pablo Tilox (@PabloTilo) December 9, 2021

Y, claro, no les ha hecho falta más. Miren donde miren ven comunismo. Ahora ya hasta en la cabeza de la Iglesia cristiana.

Si a las derechas no les gusta el Papa de la iglesia católica, que se hagan musulmanes. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) December 9, 2021

Yolanda Díaz será recibida el sábado por el papa en el Vaticano. Lo que los votantes de derechas (y de izquierdas) creen que pasará ???? pic.twitter.com/XAwTuVSGms — Carl Winslow (@CarlWinslou) December 10, 2021

Ojo que desde la derecha están llamando comunista al Papa Francisco. Vas a ver qué movida cuando se enteren que Jesucristo era todavía más radical. — Ivanjode (@Ivanjode) December 9, 2021

La cosa ha llegado al punto en el que la secretaria de Comunicación del PP de Madrid puso en su cuenta de Twitter la noticia con el comentario: "Cumbre comunista".

Al PP madrileño se le va de las manos tener que parecerse a Vox. pic.twitter.com/jm0ydeDpso — Eduardo Bayón (@edubayon_) December 9, 2021

El Papa es comunista y Jesucristo un perroflauta, tiene toda la pinta. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@DonMitxel_I) December 9, 2021

El Papa es Comunista y Jesucristo Marxista. pic.twitter.com/f2Wq3GMiVe — skakeo fanzine (@skakeofanzine) December 9, 2021

????¡Arriba parias de la Tierra!… LOS DEL FONDO, ESOS PUÑOS QUE SE VEAN

¡En pie famélica legión!???? pic.twitter.com/t2SGEFiQl9 — Pasanospoco (@pasanospoco) December 9, 2021

Hablamos del mismo partido cuyo líder estuvo el 20-N en una misa en la que se rezó por Franco.

— Misa franquista, BIEN ✅ — Papa con un poquinino de sensibilidad social, MAL ❌ No hay dios que los entienda.https://t.co/t2cZQgkc8U — Cristina Hernández (@Cristina_H_) December 9, 2021

Si un encuentro entre @Yolanda_Diaz_ y el @Pontifex_es para hablar sobre precariedad laboral y Derechos Humanos se considera una "cumbre comunista"… ¿cómo calificaría el PP la asistencia de @pablocasado_ a una misa por Franco #DiaDeLosDerechosHumanos https://t.co/2sxtLG9Pkt — Héctor Illueca (@Hector_Illueca_) December 10, 2021

La tromba de seguidores y bots, por supuesto, ha seguido la orden.

Alguno está a un paso de empezar a llamar a Francisco el Papa ocupa. — Josué Coello (@josue_coello) December 9, 2021

Para la derecha de este país, todo lo que no engorda es comunismo.

Resumen del mundo según el PP:

– El Papa es comunista.

– La presidenta de la Comisión Europea es comunista.

– La OMS es comunista.

– El canciller alemán es comunista

– La ONU es comunista.

– El FMI es comunista.

– Los datos del paro son comunistas. — Agustín Martínez ???????????? (@Agus_Martinez58) December 10, 2021

Y luego está lo de Ayuso con los Phoskitos. La ideología de Ayuso ha evolucionado. Ahora es: libertad y Phoskitos.

Ayuso, a Mónica García: "Hablan de casposo. Usted, que va a intentar prohibir que la gente pueda comprar Phoskitos, a cambio de que se puedan fumar porros" pic.twitter.com/NjIx2ykhxE — El HuffPost (@ElHuffPost) December 9, 2021

Yo creo que Ayuso a dejado de comer Phoskitos y ya se ha pasado a los porros. https://t.co/EgQtYqZmSz — La Puta Llama (@OLAQFAS) December 9, 2021

Hoy, en lecciones sobre los riesgos asociados al comunismo: -Reunirse con el Papa -Prohibir los Phoskitos pic.twitter.com/l3VxbhUBEu — Josué Coello (@josue_coello) December 9, 2021

Tostadas de fetos con mantequilla, infusión de cogollos de la baja Siberia y destrucción de al menos, 150 Phoskitos.

Así empieza el día una buena comunista. Buenos días. pic.twitter.com/POzIIrWfAA — Mortadela (@MortaSiciliana) December 10, 2021

Lo importante son los Phoskitos pic.twitter.com/T9IXluRZiI — BAINK – El Regreso (@SuperbainK_2) December 9, 2021

Además, mezclando el tema con los porros.

– ¿Y esa tos y malestar general?

– Por los porros, mamá.

– A mí no me engañas, TÚ HAS ESTADO COMIENDO PHOSKITOS.. — CELESSON (@chemapizca) December 9, 2021

Te fumas cuatro porros y te faltan Phoskitos en las estanterías del Mercadona. https://t.co/UayjRMGzOE — No, gracias. (@NoFumoTabaco) December 9, 2021

Ayuso, siempre con las reivindicaciones importantes.

Por tercer año consecutivo, Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en sanidad pública por habitante de todo el país. Meses de espera para ver a un especialista, pero Ayuso ganó las elecciones casi con mayoría absoluta prometiendo terrazas y cerveza. — PabloMM (@pablom_m) December 9, 2021

LOS ROJOS NOS QUIEREN ROBAR LOS PHOSKITOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/SXSuwmL5jk — Partido CorruPPto (@c072075) December 9, 2021

-Qué buena es Ayuso.

-Pero si Madrid va a crecer menos que el conjunto de España, invierte menos en educación que hace 10 años y está a la cola del gasto sanitario.

-Ya pero le echa huevos.

-¿Y el protocolo para no trasladar ancianos a los hospitales?

-¡Jajaja Phoskitos, zasca! — Ivanjode (@Ivanjode) December 9, 2021

Esta semana también se ha comentado mucho toda la liada del pasaporte covid.

– He recorrido bastos caminos para llegar hasta aquí, maestro.

– ¿Tienes el pasaporte Covid?

– No.

– Pues a tu puta casa. pic.twitter.com/PbmE9CcYls — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) December 10, 2021

Gente: el pasaporte COVID atenta contra mi intimidad y me obliga a revelar datos sobre mi persona a terceros!!! Also gente: Aceptar cookies. — Mari Pueyo (@dryssie) December 4, 2021

En Roma piden pasaporte covid para entrar en todos los sitios, restaurantes incluidos. Culpa, sin duda, de Perro Sanxe. — Cricri (@buttercri) December 6, 2021

Y es que mucha gente que no se había vacunado lo está haciendo ahora… porque si no puede quedarse sin entrar a los bares. Completamente maravilloso.

—La vacuna es experimental, trae 5G, restos de fetos y regusto a kebab.

—Sin vacuna no hay bares.

—¿Y dónde dices que se pide cita? pic.twitter.com/m0eXv0WJQF — El Jueves (@eljueves) December 10, 2021

Lo de los antivacunas es que es de traca de principio a fin.

La enfermera que me puso ayer la dosis de refuerzo me susurró al oído "mucho cuidado las noches de luna llena". Luego se ha activó el chip y mi cerebro lleva 12 horas sintonizando Radiolé. — CELESSON (@chemapizca) December 10, 2021

Pero ojo hay otros que se niegan y protestan contra los locales que no les dejan entrar sin él. Y ¿sabéis cómo han protestado? Pidiendo un boicot. Es decir, animando a la gente a no entrar en los sitios… que no les dejan entrar. Más maravilloso aún.

"El plan no tiene fisuras": mofas al "boicot" de los antivacunas que plantean no ir a establecimientos que pidan el pasaporte covid https://t.co/ITI9EBSEmc — Tremending (@Tremending) December 9, 2021

OJO A ESTO: Quienes no tienen pasaporte Covid anuncian que no entrarán en los bares que no les dejen entrar. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) December 10, 2021

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DE LA SEMANA)

—Buenos días. ¿Es aquí la mesa redonda de los tiquismiquis?

—Sí, pero redonda redonda no es. — La Madre de Brian (@LaMadredeBrian) December 9, 2021

Ganas de ver pronto en @HBOMaxES la serie de los Lakers. pic.twitter.com/gvpvxNxww2 — Juan Carrasco (@soyjuancarrasco) December 9, 2021

– VENGA JUAN KE NOS VAMO

– NO YO ME KIERO QUEDA SENTAO EN LAS ARGA

– JUAN KE VAMO A VE A LA AWELA QUE ELLA SE ACUESTA TEMPRANO TENEMO KE IRNO YA

– YO KIERO AQUI QUE ESTA BRANDITO

– VENGA NOS LLEVAMO UNAS POCA TE LAS PONGO EN TU CAMA KIERE??

– JI

– PO VENGA VAMO YENDO YA pic.twitter.com/iTAQQUwuJl — MALACARA (@malacarasev) December 9, 2021