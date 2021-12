Ana Milán arrasa con un tuit sobre Úrsula Corberó que recuerda su relación en 'Física o Química'

La actriz Úrsula Corberó fue la invitada de este jueves al programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show. Durante la entrevista, la conocida actriz de La casa de papel contó una anécdota que tuvo con Madonna en un avión. La intervención de Corberó, en inglés, la difundió el late night a través de sus redes sociales.

