Escarnio a Vox y Abogados Cristianos por denunciar el "belén erótico": "Ya salieron los ofendiditos"

Sacrilegio. El escaparate de una pastelería sevillana ha escandalizado a lo más retrógrado de la capital hispalense. Los responsables del comercio –a modo de reclamo– decidieron brindar a los viandantes una muestra de su especialidad, que no es otra que la de facturar dulces y bollitos erótico-festivos.

El caso es que los propietarios de la tienda tuvieron a bien desplegar en su escaparate un humilde belén echando mano de lo que tenían más cerca, lo que derivó en un reinterpretación del nacimiento clásico pero con pollas y vaginas de hojaldre.

Una inciativa que, por lo que fuere, no ha sido del gusto de Vox y de la Fundación Española de Abogados Cristianos que han procedido a denunciar al establecimiento al considerar que dicho belén supone un delito contra los sentimientos religiosos.

La reacción puritana de la extrema derecha ha generado, como era de prever, múltiples reacciones:

Orgullosa de haber pertenecido a la familia de la #lavergueria de Sevilla. No se qué les molesta más a v????x el belén de chochofres y pollofres o lo gayfrendly ????????????✨ parece un chiste pero no lo es ???? pic.twitter.com/0i7rZvejFR

Vox y Abogados Cristianos no denuncian los abusos sexuales contra niños en iglesias porque esos penes, al no ser de gofre, no ofenden. pic.twitter.com/Fgzsl0d9Fl

