La reflexión del humorista Héctor de Miguel, antes conocido como Quequé, está arrasando en Twitter con otras de sus lúcidas intervenciones en Hora Veintipico, el podcast que presenta todos los días de lunes a jueves. Podríamos hacer un resumen, pero ya saben que aquí pensamos que es mejor verlo que contarlo. Dentro vídeo.

Las palabras del humorista han tenido una gran repercusión en las redes sociales, como explica el propio Héctor de Miguel, al que le han llovido bastantes críticas e insultos.

Qué les pasa a los antivacunas los sábados, la turra que me están dando, virgen santísima, que no quiero debatir, joder, son 4 pero la que dan, hale, que os jodan.

Y es que las reacciones de los tuiteros a la humorada de Héctor de Miguel han sido innumerables pero también intensas.

Me ha molado la parte de los dogmas y tienes mucha razón, la gente no razona, es una cuestión de fe. Les dicen que las vacunas evitan los contagios y se lo creen a pesar de lo que dice la ciencia. Aporto enlace a artículo en The Lancet (la ciencia) https://t.co/77VOst0Z5s

— Arturo López (@ArturoL74203317) November 26, 2021