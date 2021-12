Por Tremending

"Estoy muy triste. No quiero llorar, porque no es momento de llorar, sino de ensalzar la gran actriz y la gran persona que fue. Lo que haya pasado estará en manos de su familia y no me gustaría que habléis mal de ella estando yo presente, porque la conozco desde niña", dijo Concha Velasco al entrar en directo en Sálvame para remarcar lo buena que era Verónica Forqué, la carismática y reconocida actriz que fue hallada muerta este lunes. La principal hipótesis de la investigación es que se suicidó.

"Si estaba pasando un mal momento, pues todos pasamos malos momentos. Yo la veía últimamente en Masterchef y veía que no tenía fuerzas. Bueno, pues yo tampoco las tengo. Yo entro para ensalzar su figura, porque últimamente veo que hay como una necesidad de hablar mal de las personas. El otro día veía lo de Lina Morgan —haciendo referencia al reciente especial de Lazos de sangre de TVE— y me entraron ganas de entrar y decir, '¿pero cómo vais a hablar mal de esta señora? Que ha dado todo por la escena'. Hay que dejar su vida privada aparte", añadió la veterana actriz.

La lección que dio en Telecinco ha sido muy aplaudida en las redes sociales.

Concha Velasco da una lección a Sálvame diciendo últimamente nada más que habláis mal de las personas como imposible que hablara en paz de Lina Morgan que dio su vida por el espectáculo y ahora hablen más de Verónica Forqué delante de mí nohttps://t.co/yPrrLk9F93 — LA SUPER YAYA (@AnaAlarcnLopez1) December 14, 2021

Pedazo de corte y lección de elegancia de Concha Velasco a Sálvame????https://t.co/cI71tgtRMx pic.twitter.com/48xYzQr64g — Jack De Corazones (@JackCorazones) December 13, 2021

Concha Velasco en Sálvame:"No me gustaría que hablarais mal de ella, al menos delante mía. La conozco desde niña. Si estaba pasando por un mal momento, pues todos pasamos por malos momentos. Quiero que se la recuerde como la gran actriz y persona que era" que mona????❤️ — Arpía (@_Arpia_) December 13, 2021

Concha Velasco viendo como Sálvame estaba hablando de lo ocurrido,pues solo saben hacer carnaza cogió el teléfono y les dio un toque de atención

"Últimamente hay una necesidad de hablar mal de las personas, pero como osais.."

Y corta se quedó pic.twitter.com/V0jO5bg1uQ — Mimy ???????????????? (@MimiiiS79) December 14, 2021

Parece que Concha Velasco les ha dado un buen repasito a Salvame y les ha dejado mudos con sus palabras y petición..

Los colores les ha sacado de como actúan ante una muerte siempre.

Ole y Ole.#yoveosalvame — Lou (@lou_madsd) December 13, 2021

Grande concha Velasco, no a podido expresarse mejor en sálvame. Ya basta! D.E.P @salvameoficial — Dalmitta (@Dalmitta9) December 13, 2021

Concha Velasco llama en directo en 'Sálvame' para criticar cómo están hablando sobre Verónica Forqué https://t.co/ufAVizzGOs pic.twitter.com/OoJ7ilKk1G — ¡Cuánto Daño! (@cuantodanio) December 14, 2021