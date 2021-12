El hilo de un tuitero relatando su odisea para hacerse un test de coronavirus en Madrid

Por Tremending

"Así está la Sanidad en Madrid, señores. Y mientras, algunas se ponen a debatir sobre las cenas de Navidad". Es la conclusión de un tuitero sobre la odisea que asegura haber vivido en Madrid para intentar hacerse un test de coronvirus. En su hilo explica que decidió intentar hacerse la prueba por haber tenido contacto estrecho con positivos, tener síntomas y haber dado positivo en un test de farmacia.

En los últimos días, la evolución de la pandemia ha preocupado, dado que la incidencia ha escalado más de 100 puntos desde el puente de la Constitución hasta superar la barrera de los 400 casos por cada 100.000 habitantes.

En su relato, Ricardo Ruiz se declara avergonzado de "cómo se ha aprovechado esto para desmantelar la atención primaria".

El sábado di positivo por covid en un test de farmacia tras notarme síntomas. Enseguida llamé al teléfono covid de la CAM para pedir una PCR de confirmación. Tres días después todavía no he conseguido que me den cita con mi médico para que él me dé cita para una PCR ???????? — Ricardo Ruiz Varo (@RRVaro) December 14, 2021

El viernes me avisaron de dos contactos estrechos y me hice un test de farmacia. Salió negativo, pero ese día empiezo a tener dolor de cabeza. Intento llamar a mi centro de salud unas 30 veces. Imposible. Me presento allí y me dicen que me llamará el médico. — Ricardo Ruiz Varo (@RRVaro) December 14, 2021

Me llama el médico esa misma mañana. Le digo que he tenido un contacto con un positivo en exteriores y que me noto dolor de cabeza, tengo tos y me estaba empezando a dar escalofríos. Me dice que eso no son síntomas suficientes, que me observe durante el finde y que "vida normal". — Ricardo Ruiz Varo (@RRVaro) December 14, 2021

Al día siguiente me encuentro peor. Llamo al teléfono covid. Me dicen que me aísle y que llame al centro de salud el lunes. Les pregunto si pueden hacerme una prueba antes. Me dicen que vaya a la farmacia o llame… AL 112!!! — Ricardo Ruiz Varo (@RRVaro) December 14, 2021

Compruebo que el ambulatorio de Urgencias de Arganzuela, por supuesto, lleva desde 2020 cerrado y que las Urgencias más cercanas están en el Hospital 12 de octubre, a 40 minutos en transporte público. — Ricardo Ruiz Varo (@RRVaro) December 14, 2021

En el 112 me pasan con un médico y el médico me dice exactamente lo mismo: que llame el lunes a mi centro de salud. Le digo que no cogen el teléfono. Me dice que ese es el protocolo. Llega el lunes y llamo cerca de 50 veces. Nadie coge el teléfono. — Ricardo Ruiz Varo (@RRVaro) December 14, 2021

Vuelvo a llamar al teléfono covid. Me dicen que "mande a alguien" o que vaya yo mismo (que soy positivo) al mostrador del centro de salud. — Ricardo Ruiz Varo (@RRVaro) December 14, 2021

Al final, decidimos que vaya mi pareja (que luego descubrimos que también estaba contagiada, como preveíamos). Se lleva mi DNI y mi tarjeta sanitaria. Le dicen que tengo que ir yo mismo (CONTAGIADO) a pedir mi cita, que allí solo pueden pedirle para ella. — Ricardo Ruiz Varo (@RRVaro) December 14, 2021

Tras mucho insistir e intentar hacerles ver lo ilógico y peligroso de ir dos personas contagiadas al centro de salud para algo que se podría hacer por teléfono, acceden a darle mi cita a ella también. — Ricardo Ruiz Varo (@RRVaro) December 14, 2021

Le dicen que nos llamarán a ambos el mismo lunes por la mañana o, si no, por la tarde. Estamos a martes y nadie nos ha llamado. El teléfono covid nos sigue remitiendo al centro de salud. — Ricardo Ruiz Varo (@RRVaro) December 14, 2021

Descubrimos que se puede pedir "Cita COVID" por la web o por la app (nadie nos había dicho nada, lo que nos hubiera ahorrado tiempo y desesperación). Primera cita telefónica con un médico (que no para la PCR) disponible: Lunes, día 20, por la tarde. — Ricardo Ruiz Varo (@RRVaro) December 14, 2021

En resumen: Casi cinco días después de dar positivo, con síntomas y con dos contactos estrechos identificados, aún no nos han dado cita… para darme cita para una PCR. Así está la Sanidad en Madrid, señores. Y mientras, algunas se ponen a debatir sobre las cenas de Navidad ???? — Ricardo Ruiz Varo (@RRVaro) December 14, 2021

Gente preguntándome que para qué quiero una PCR de confirmación si ya he dado positivo en un test de farmacia.

Tengo la suerte de que en mi trabajo no me han pedido ningún papel para poder quedarme en casa estos días, pero estarían en todo su derecho. Si lo hicieran, ¿qué hago? — Ricardo Ruiz Varo (@RRVaro) December 15, 2021

Además, en el teléfono covid de la CAM, me indicaron que el protocolo es hacer una prueba de confirmación. No es que yo quiera que me taladren la nariz por gusto, sino porque es lo que hay que hacer, según ellos mismos. — Ricardo Ruiz Varo (@RRVaro) December 15, 2021

Mucha gente me ha escrito contando su experiencia. La mayoría ha tenido que esperar más de 5 días para tener cita… Y muchos han pasado la cuarentena sin poder hacerse siquiera una PCR. Al final me tocará irme a la farmacia otra vez en unos días para comprobar si ya soy negativo — Ricardo Ruiz Varo (@RRVaro) December 15, 2021

Su hilo ha recibido multitud de respuestas dándole la razón y también de otros que aseguran haber tenido una experiencia diferente. También en Twitter se están sucediendo conversaciones sobre la diligencia a la hora de hacer estas pruebas.

