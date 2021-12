El mensaje de Joaquín Prat tras pasar la covid-19 y estar "bien jodido": "Si no están vacunados, yo me vacunaría"

Por Tremending

El periodista y presentador Joaquín Prat ha reaparecido en antena después de haber pasado el coronavirus. Lo ha hecho este martes en el programa que conduce, donde ha querido reflexionar acerca de la enfermedad y de las vacunas.

Prat ha reconocido que aunque pensaba que ya no se iba a contagiar después de haber recibido la pauta completa del suero de Moderna, sí que lo hizo. Por ello, ha tenido que guardar cuarentena mientras sufría los síntomas del virus: "He estado jodido tres días, más bien me atrevería a decir bien jodido, sobre todo por las noches". Puedes escuchar la reflexión completa en los dos primeros minutos de este vídeo:

Joaquín Prat, tras pasar el covid: "Tenía la impresión a estas alturas de la pandemia, ingenuo de mí, de que no me iba a contagiar" #CuatroAlDía14D https://t.co/mQvqcGtCyU — Cuatro (@cuatro) December 14, 2021

Tras esta confesión, el presentador ha aprovechado para llamar a los ciudadanos que todavía no han recibido el pinchazo a que lo hagan. "He aprendido que de no haber estado vacunado, no habría estado jodido en mi casa, habría estado en un hospital", ha reflexionado, para concluir: "Si ustedes no están vacunados, yo me vacunaría".