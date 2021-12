Rozalén emociona a Chicote con la historia de su tío abuelo, enterrado en una fosa común: "El dolor se hereda"

Rozalén durante el programa 'Fuera del Mapa'.

Por Tremending

"Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores que este pueblo es tan pequeño… Eran otros tiempos". Así comienza la canción de Rozalén llamada Justo, en memoria a su tío abuelo fusilado en la Guerra Civil a los 18 años. La cantante ha aparecido este martes en el programa Fuera del Mapa presentado por Chicote donde ha hablado de la memoria histórica y de la propia historia de su familia, que como la de tantas otras se encuentra entre las 4.000 fosas comunes que salpican España.

Justo era el hermano mayor de su abuela, y también "nuestro desaparecido de la guerra civil española", recuerda Rozalén. "Fue el único que no regresó. No tenemos mucha información, mi familia nunca supo qué fue del chaval jovencito", explica la cantante. Sin embargo, mientras creaba la canción en memoria de su tío abuelo, contactó con la asociación para la recuperación de la memoria histórica y la suerte tocó a la puerta: "Cuando lo mataron y lo enterraron en una fosa común en Arganda del Rey, alguien registró su nombre".

Su abuela, gracias a esta asociación, pudo honrar a su hermano: "Antes de morir ella sí que fue a llevarle su flor y a curar un poquito la herida". Una herida, que sigue abierta y escuece, "porque se hereda", dice Rozalén, quien no ha podido contener las lágrimas recordando todo ello y ha emocionado también a Chicote. "No puedo entender cuando la gente dice 'hay que mirar para adelante, no hay que tener rencor'. Mi abuela no hablaba desde el rencor, en absoluto, sino desde la dignidad humana".

En Twitter le han llegado muchos mensajes de apoyo y cariño:

