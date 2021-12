Manuela Carmena, indignada por la negativa a hacer Hija Predilecta de Madrid a Almudena Grandes: "Ahí hay algo muy miserable"

Por Tremending

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha mostrado su indignación al rechazo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid a nombrar Hija Predilecta de la ciudad a la escritora Almudena Grandes. "Me da muchísima pena. Ahí hay algo como muy miserable", ha dicho al ser preguntada por los sentimientos que le despertaban esta decisión.

"No hay nada que te vincule más a la ciudad dónde vives que el saber que hay alguien que brilla, que destaca y que abre camino. No reconocer ese valor exclusivamente por rencor político me da muchísima pena porque indica que algo malo nos está pasando", ha reflexionado.

En una entrevista en El Intermedio, Carmena también ha hablado sobre el papel de Vox en la política española. A su juicio, el partido de ultraderecha, al que tilda como "una edición mediterránea del trumpismo", está haciendo "una labor muy antidemocrática": "Juega a descalificar y a sacar sentimientos que valen para dividir y emponzoñar y está contagiando al PP".