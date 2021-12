El zasca de una farmacia de Madrid a Ayuso sobre los test de antígenos gratuitos

La Comunidad de Madrid ha retrasado ya en dos ocasiones el reparto de los test de antígenos gratuitos en las farmacias de la región "debido a problemas de suministro de los proveedores".

Isabel Díaz Ayuso anunció que cada madrileño podría acceder al menos a un test gratis antes de Navidad y la Consejería de Sanidad tenía previsto iniciar el pasado miércoles el reparto a través de las oficinas de farmacias de la Comunidad. Sin embargo, este lunes 20 de diciembre aun no se han repartido todos los test y, además, las farmacias no han recibido las autorizaciones que necesitan para entregarlos a los ciudadanos.

El cartel de una farmacia de Malasaña del pasado domingo aclaró la situación a los ciudadanos que se acercaban a preguntar por ellos. "De los test de la Comunidad no sabemos nada. Perdonen las molestias", indicó la farmacia en la fachada. La fotografía del cartel, recogida por un tuitero, se ha hecho viral en las redes sociales.

Otros tuiteros compartieron fotografías de las farmacias en las que se veían carteles que indicaban que no tenían ningún tipo de test de antígenos. Esto se debe a que, ante la proximidad a las fiestas navideñas y la explosión de contagios de covid-19, los ciudadanos están recurriendo de forma masiva a las farmacias para adquirir los test de autodiagnóstico, provocando que muchos establecimientos se queden sin ellos.

Más de 20 farmacias en las que he preguntado por un test de antígenos y que me han respondido "no quedan". Argüelles, San Bernardo, Noviciado, Callao, Bilbao, Quevedo…

Y solo una en Gran Vía tenía a 12,95€ cada test. El lunes estaban a 4,90. ¡Una auténtica vergüenza! pic.twitter.com/281wu9yG4t

— Ismael Figueroa (@IsmaelFigueroa) December 18, 2021