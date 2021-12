"Qué importante es el mensaje que Chile manda al mundo": los tuiteros reflexionan sobre la victoria de Gabriel Boric

Contundente triunfo del candidato de izquierdas Gabriel Boric en Chile, frente al ultraderechista José Antonio Kast (55,8%-44,1%) .

Con más de 4,6 millones de votos de los más de 8,3 millones de electores que acudieron a las urnas, Boric se convirtió en el presidente electo que más sufragios acumuló en la historia del país, en una jornada en la que se registró el mayor porcentaje de participación en Chile desde que en 2012 el voto pasó a ser voluntario, superando el 55%.

La victoria de Boric ha sido celebrada y analizada por muchos tuiteros, también en las redes sociales españolas.

Entre los tuits, varias reflexiones sobre la posición mantenida por Pablo Casado.

Por no hablar de la de Mario Vargas Llosa:

También ha sido muy comentada la reacción de Kast ante su derrota, comparada con otras que hemos visto por estas latitudes.

Y más:

Mind-blowing scenes in Santiago, where hundreds of thousands have flocked onto the streets to celebrate Gabriel Boric's victory pic.twitter.com/uirvG1mVBg

— John Bartlett (@jwbartlett92) December 20, 2021