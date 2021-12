"Ayuso ha culpado a Iglesias, a Sánchez, a los inmigrantes, a Barajas y ahora a los sanitarios ¿Tendrá ella culpa de algo?"

Por Tremending

Con la sexta ola de coronavirus llegando fuerte, asistimos al desmoronamiento de la atención primaria en Madrid. Teléfonos de atención que no responden, PCR que no se hacen, colas interminables en los centros de salud…

Así está ahora mismo el único centro de salud que hay en Ensanche de Vallecas.pic.twitter.com/d9DJAQgo5w — Sol Sánchez???? (@abrazopartio) December 20, 2021

Y repetimos que esta es la sexta ola, no la primera ni la segunda. Esto no nos pilla de nuevas. ¿Cómo ha podido pasar algo así?

¿Os acordáis de "la mayor rebaja de impuestos de la historia"? Qué risas. — Josué Coello (@josue_coello) December 22, 2021

Ante este pifostio, la Comunidad de Madrid ha reaccionado… dejando de hacer PCR a quienes den positivo en un test de autodiagnóstico. ¡Toma ya! Si alguien da positivo en esos test, la Consejería considerará automáticamente que este caso es positivo y se recomendará autoaislamiento durante diez días. Y a correr.

Y, en el colmo de la desfachatez, este martes, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, señaló a los sanitarios ante el colapso de los centros de salud. En una entrevista en esRadio, aseguró que va a investigar qué sucede en los centros de salud: "Algunos no cogen los teléfonos, o se cuelgan, de repente no hay médicos… lo vamos a investigar". También apuntó que "algunos aprovechan para colgar sus pancartas y no todos quieren trabajar y arrimar el hombro".

Las indignantes palabras de Ayuso apuntando a los sanitarios para echar balones fuera, han provocado un torrente de reacciones en las redes, que aún continúa:

Díaz Ayuso ha culpado a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, a los inmigrantes, a Barajas, y ahora al personal sanitario del aumento de contagios. ¿Tendrá ella alguna culpa de algo? ???? — Ivanjode (@Ivanjode) December 21, 2021

No es fácil mezclar desastre sanitario con desfachatez humana. Enhorabuena a la Bolsonara.https://t.co/lvU41iSQHk — gerardo tecé (@gerardotc) December 21, 2021

Isabel Díaz Ayuso denuncia que no hay médicos. Podría contratar médicos, pero entonces, cómo iba a denunciar la falta de médicos? — Bender Navideño (@BenderOfuscado) December 21, 2021

De aplaudir a los sanitarios a echarles la culpa en solo año y medio. pic.twitter.com/Vq7wXkorsA — Diego FS (@DiegoFSRB) December 21, 2021

Se puede ser mala política, mala persona y después ya está lo de Isabel Díaz Ayuso. pic.twitter.com/WGocbQKNfj — Javier Durán (@tortondo) December 21, 2021

Solo a una persona sin ética ni decencia política se le ocurre arremeter contra los médicos en medio de una pandemia después de haber esquilmado la atención primaria. Esta mujer es un peligro para la democracia #VayaseSeñoraAyuso — Ramón Lobo ???????????????????????????????????????????????? (@ramonlobo) December 21, 2021

La encargada de contratar médicos culpa a los médicos de que no hayan médicos contratados. pic.twitter.com/DSN7MOA2YS — Jurist Priest⚖️ (@Hoyuelicos) December 21, 2021

¿Alguien amable que me explique qué clase de broma es ésta? https://t.co/l32bKCyXKX — Alicia J. (@allymcbeer_) December 21, 2021

Les saca de sus centros, les obliga a ir al Zendal, les hace trabajar sin medios y luego, cuando se quejan, les difama. Ayuso a pleno rendimiento. pic.twitter.com/tME0wFHJ6g — Bender Navideño (@BenderOfuscado) December 22, 2021

Dar noticias no es copiar declaraciones de un político, sino relacionar los hechos y ofrecer contexto pic.twitter.com/w8h4eji0GZ — Armando el pollo (@Arma_pollo) December 21, 2021

Ayuso ha superado todos los límites del cinismo acusando a los sanitarios de maltratar y desatender a los pacientes para eludir su responsabilidad por el desmantelamiento de la sanidad pública. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) December 21, 2021

Lo que ha dicho Ayuso sobre la atención primaria es de dimisión. Inasumible. — Jorge García Castaño ???????????? (@jorgegcastano) December 21, 2021

A esa gente han dejado de pagarle y ha dejado de ir a trabajar. Qué poca vergüenza. pic.twitter.com/71riKNvNGD — Siberet (@SiberetSiberet) December 21, 2021

Les despides y no cogen el teléfono. Típico. — Isabel Dáz Ayuso????ᶠᵃᵏᵉ (@IDiazAyusofake) December 21, 2021