Ayuso protagoniza 'El hundimiento' de la Atención Primaria: "Los que enferman lo hacen por joderme"

Un instante en 'El hundimiento', largometraje dirigido por Oliver Hirschbiegel

Por Tremending

La última ocurrencia de Isabel Díaz Ayuso en EsRadio junto a su palmero predilecto, Federico Jiménez Losantos, está dando que hablar. La presidenta de la Comunidad de Madrid salía al paso de las críticas sobre la situación de colapso que viven muchos centros de salud sembrando la sospecha sobre la profesionalidad del personal sanitario.

Y es que cuando la realidad aprieta, uno puede asumirla o negarla. Por lo que fuere, Ayuso ha optado por rechazar todo aquello que no se ajusta a sus planes. Algo que, en cierto modo, evoca a una magnífica escena de El hundimiento, una secuencia que el actor Víctor Clavijo ha querido revisitar con resultados hilarantes:

EL HUNDIMIENTO…de la Atención Primaria. pic.twitter.com/9P8H3jO343 — Víctor Clavijo (@VctorClavijo) December 22, 2021

"Los que enferman lo hacen por joderme, son una panda de comunistas flojeras, que se hagan un puto test de antígenos en las farmacias", estalla un Hitler castizo que hace suyas las denuncias de Ayuso. "Que aprendan medicina, que busquen en un tutorial de Youtube", prosigue.

El führer va de menos a más, su indignación va in crecendo hasta alcanzar un clímax difícilmente mejorable: "La gente quería cervezas pues toma cervezas, me votaron para eso y ahora no les basta con las terrazas", lamenta con prosodia germánica.

El apoteosis final no tiene desperdicio, Hitler y Nacho Cano en una misma línea de guion, pura crema: "Incluso pensé en puto musical de Nacho Cano para hacerles feliz pero eso no les basta, quieren salud y quieren cervezas, lo quieren todo, un puto virus comunista tenía que ser, si es que los progresistas no traen nada bueno".