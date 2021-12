Podría ser una queja más en medio del caos en que se ha sumido la atención primaria madrileña en esta sexta ola de coronavirus, con colas interminables en los centros de salud, PCR que no se hacen y la presidenta culpando a los sanitarios.

Un padre preguntando por qué no están los resultados de la prueba de coronavirus de su hijo, varios días después. Pero resulta que quien la comparte es el periodista y exdirector de El Transistor, José Ramón de la Morena.

El tuit fue publicado este martes y en las respuestas algunos le intentaban indicar dónde debería aparecer el resultado, pero al parecer no había ni rastro del mismo.

Pero lo que han hecho muchos otros, es recordarle a José Ramón de la Morena a quién votó en las últimas elecciones. Y es que el periodista comentó hace unos meses en una entrevista en El Hormiguero que él aunque se considera "de izquierdas" había votado a Isabel Díaz Ayuso.

Unas elecciones en las que Ayuso arrasó gracias a su campaña en contra de las restricciones por el coronavirus y su posición, siempre en contra de las medidas que el Gobierno central iba imponiendo.

Estos son algunos de los tuits que se lo han recordado:

How it started How it's going pic.twitter.com/gU5CtfQahK

— Pasanospoco (@pasanospoco) December 22, 2021