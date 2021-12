"En Madrid la gente está autogestionándose": críticas a Ayuso por la falta de dirección ante la sexta ola

Por Tremending

El último cambio de protocolo de la Comunidad de Madrid sobre la covid-19, que establece que ya no se harán PCR a las personas que sean positivos en un test de autodiagnóstico de farmacias, ha provocado una oleada de reacciones en Twitter. Muchos usuarios de la red social han criticado el cambio del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la desprotección que esta situación supone para muchos posibles enfermos y por la falta de gestión por parte del Ejecutivo regional.

En Madrid la gente está autogestionándose la ola. He estado con un positivo, compro el test en la farmacia, me lo hago, si sale positivo aviso a mis contactos y me confino, aviso en el trabajo. Somos, ahora mismo, una comunidad sin gestión pública. — Estraven (@DeremHEstraven) December 21, 2021

Hay personas mayores, enfermos crónicos a quienes contagiarse les genera terror y muchas dudas. No me parece ético remitirles a una farmacia y a un teléfono (que vete a saber si no contesta un mensaje automatizado). Me parece indigno que nos hayan robado la atención primaria. — Profeeeeeee! (@dePlaymobil) December 21, 2021

– Calculas la cuarentena tú. Un modelo de éxito. Madrid no hará más PCR para quienes den positivo en test de antígenos en farmacias. Por @Martalbega. https://t.co/0iNZj6ECam — Jose Manuel Sánchez ????‍???? (@jose_manuelsn) December 21, 2021

En la Comunidad de Madrid estamos ensayando un nuevo método: la autogestión de la COVID-19. Te buscas un test, te autotesteas, te autorrastreas, te autoaislas,… Autogobierno de lo cotidiano porque no hay nadie al volante de lo público. No te da libertad quien no te cuida. — Javier Padilla (@javierpadillab) December 17, 2021

#ModoFlipando Test de antígenos 11,95 €. En esto se traduce la #Libertad de la Sra. #Ayuso. La seguridad de la ciudadanía de #Madrid tiene precio, ¡vaya si lo tiene!. pic.twitter.com/cExPsT0MGs — Silvia Buabent???? (@SBuabentV) December 21, 2021

El caos de Ayuso en Madrid: Centos de Salud colapsados, sanitarios que están siendo despedidos, positivos sin contabilizar, la población auto-gestionándose los síntomas, farmacias desabastecidas de test, las PCR son los padres, clínicas privadas aprovechándose de los precios … pic.twitter.com/nAJGj6BTIc — Carlos (@Carlos_astu_) December 21, 2021

Igual las pueden hacer en los bares. Y sin encontrarte a tu exnovio. A tope con la libertad. ???????????? https://t.co/rxYekfz1tr — Izquierda Unida???? (@IzquierdaUnida) December 21, 2021

Muchos usuarios de Twitter también han denunciado que el cambio de protocolo llega después de que el sistema sanitario se haya colapsado en Madrid, donde es casi imposible conseguir una cita en los centro de salud, y tras las declaraciones de Ayuso criminalizando a los sanitarios.

La infraestructura no da para hacer PCRs, Ayuso dice que es un boicot de los sanitarios, no cuela, pocas horas después anuncian que dejan de hacerlos y dicen que es un cambio de protocolo. Madrid, puto caos. https://t.co/B9mCJg7NnP — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) December 21, 2021

Madrid ha registrado hoy 11.221 contagios, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. ¿Y qué ha hecho Isabel Díaz Ayuso al respecto? Acusar a los sanitarios de no trabajar y anunciar que no habrá PCR para los positivos con antígenos. Es un mono con dos pistolas. — PabloMM (@pablom_m) December 21, 2021

De hecho, las dificultades para contactar con el centro de salud también han salido por la red social en estos días y en respuesta al cambio de protocolo.

¿Que la AP está colapsada y te dan cita para una PCR 1 semana después del positivo en el test de antígenos?

Pues quito la necesidad de hacerse una PCR. — Maria Lirio Blanco (@Maria_Lirio_B) December 21, 2021

Caso real en un centro de salud de Madrid esta mañana. Dos positivos en antígenos pidiendo que les atiendan. Les han dado cita telefónica para los días 28 de diciembre y 4 de enero a fin de valorar si tienen que hacerles una PCR. Así estamos — Alfonso Pérez Medina (@alfonsopmedina) December 20, 2021

Contactar con su centro sanitario? pic.twitter.com/Y5QmO1ZhmJ — Del Álamo Tante, C (@CAT_1973) December 21, 2021

Algunos también han llamado la atención sobre el hecho de que alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, consiguiera fácilmente un test de antígenos y una PCR, pese a las dificultades que sufren la mayoría de ciudadanos para poder acceder a las pruebas y a que el Gobierno de Ayuso ya preparaba el cambio, que considera que no es necesaria la confirmación del positivo tras el test de autodiagnóstico.

A partir de ahora en Madrid si te sabes hacer tú solito un test de antígenos y da positivo, la CAM se desentiende de tí y no te hará una PCR…A NO SER QUE SEAS EL ALCALDE ¿O creías que tú eres igual que un cargo público del PP, so mindundi? https://t.co/64OpOWBebK pic.twitter.com/YCgdJUis32 — Ester Katty Anna (@EsterRubio2) December 21, 2021

Aunque de lo más comentado ha sido la dificultad con la que se van a encontrar los madrileños para autoaislarse y no acudir al trabajo de manera presencial si han dado positivo en un test de farmacias. El protocolo de la Comunidad de Madrid solo "recomienda el autoaislamiento" por lo que acudir al puesto laboral queda en el aire y, aun más, nadie sabe cómo conseguir una baja.

Ya verás que descojono cuando pidas la baja a tu jefe mandando una foto por WhatsApp del test de antígeno positivo. pic.twitter.com/5ACxfos5Y4 — Javier Durán (@tortondo) December 21, 2021

Las bajas laborales también las harán en la farmacia supongo. Eso de "Comunismo o libertad" se puede traducir en un sálvese quien pueda (y los que pueden son los ricos). https://t.co/GN3aK8vrFY — Radix (@NombreFalso1231) December 21, 2021

La Comunidad de Madrid ha decidido dejar de hacer PCR a quienes den positivo en antígenos de farmacias. ¿Cómo se van a tramitar las bajas médicas para garantizar los derechos de los trabajadores? El PP está sembrando un absoluto caos. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) December 21, 2021

¿Y la baja médica se descarga con la prueba de compra del test? ????????‍♂️

Madrid es un sindiós (por una vez: gracias, RAE). https://t.co/PFoyk6Zcsz — Nando López ????️‍???? (@Nando_Lopez_) December 21, 2021

Si en ese número de teléfono te gestionan también la baja y el alta médica tras un test de farmacia así como la baja y el alta médica del cuidador principal en el caso del positivo de los niños habremos avanzado algo en la Com. de Madrid. Veremos: https://t.co/8NFPEuIb0G — david andina (@daandina) December 21, 2021