Rufián responde a las palabras de Ayuso sobre los sanitarios: "Votar esto siendo de barrio obrero es de masoca"

Isabel Díaz Ayuso y Gabriel Rufián. Fotografías de Europa Press.

Por Tremending

Este martes la Comunidad de Madrid batió el récord de contagios, superando la barrera de los 11.000 en un solo día. Con la IA disparada, sin test de antígenos en farmacias y los hospitales saturados, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en un intento de defensa ante el colapso sanitario, ha insinuado que los profesionales de la salud no hacen su trabajo.

"Los ciudadanos no tienen que estar esperando y en algunos no cogen el teléfono, se cuelgan o de repente no hay médicos. Lo vamos a investigar", sentenció en una entrevista con Federico Jimenez Losantos en Esradio. Estas declaraciones contra el personal sanitario por -según ella- no hacer su trabajo han tenido gran repercusión. Desde los sindicatos que han denunciado las palabras de la presidenta por calumnias e injurias , hasta el tuit viral de Rufián en el que carga contra Ayuso.

Ayuso culpa del colapso sanitario a la desidia y al boicot del personal sanitario contra ella y anuncia una investigación contra los trabajadores de los centros de salud. Votar esto siendo de barrio rico es de sociópata. Y votar esto siendo de barrio obrero es de masoca. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 21, 2021

Los usuarios han compartido la opinión de Rufián en Twitter:

Para investigar los centros sanitarios si se puede, para investigar las residencias de ancianos no. — Virginia 13 (@virgi_m13) December 21, 2021

Ayuso destruye la sanidad pública en Madrid,despide a profesionales que han trabajado contra la pandemia arriesgando sus vidas, maltrata a los que siguen y les echa la culpa. La debiéramos boicotear todos por su incapacidad y ataques a la convivencia y a la salud. — Rafa Rednet???? (@Rednet84463669) December 21, 2021

Esta señora es un peligro público en toda regla. Ted Bundy mató a menos personas. — Capitana Trueno (@EstaBocaEsLaMia) December 21, 2021

Rufián, de Madrid al cielo, chato !!!

Ayuso solo nos está buscando un buen atajo ???????????? — King Joak ???????? (@JoakFdez) December 21, 2021

Ayuso:"Es que no lo entiendo, con todo lo que he recortado en personal y hay veces que nadie coge el teléfono. Voy a tener que construir otro hospital…" pic.twitter.com/dq2gi7qRei — el.sustituto (@Rober_is) December 21, 2021

Q pena como se está tratando a esos grandes profesionales que nos están salvando la vida. Soy madrileña y cada vez que voy al médico le pido perdón por el destrozo que les hacen. No hay derecho. Encima de estar en el peor sitio, no paran de soltar lindezas contra ellos. ???? — Yomisma (@antaki83) December 21, 2021

Parece un remake de El hundimiento. — John H. Wools (@gattaca2titan) December 21, 2021