Luis García Montero ha felicitado las navidades con un emotivo tuit en homenaje a su mujer, Almudena Grandes. El poeta escribió en recuerdo a la fallecida escritora: "'Aprendí que la alegría es un arma superior al odio'. Almudena Feliz Navidad".

La frase entrecomillada pertenece a Las tres bodas de Manolita, una de las obras de Almudena Grandes. El libro fue publicado en 2014 y forma parte del proyecto Episodios de una guerra interminable, compuesto por seis novelas (una de ellas todavía sin publicar) que narran momentos de la resistencia antifranquista entre 1939 y 1964.

El tuit de García Montero ha conmovido a los tuiteros, que han querido mandar palabras de ánimo y reconocimiento al poeta:

Qué grande Almudena. Muchas gracias por todo lo que nos has dado y egoístamente, qué pena que hayamos perdido todo lo que se te ha quedado. Aunque no me conocieras, es mucho lo que te he aprendido y muchas horas pasadas contigo. Quedas por siempre en nuestros corazones ❤️

— Faroni (@Faroni12) December 24, 2021