Casado, el Nostradamus del siglo XXI: llama "bluf" a Calviño justo antes de ser elegida para un gran cargo en el FMI

Pablo Casado, durante un pacto del PP de Aragón. - EFE

Por Tremending

Pablo Casado no da una. Durante los últimos días, el líder del Partido Popular ha centrado sus críticas al Gobierno en la figura de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, a la que culpa del aumento de la inflación y sobre la que dijo en una rueda de prensa que era un "bluf". "En Bruselas se empieza a hablar del bluf Calviño" porque, tal y como declaró, "la incompetencia ha traspasado ya todas las fronteras". Lo que pasó poco después te sorprenderá… o quizás no viendo que a Casado eso de vaticinar cosas no se le da muy bien.

Y lo que pasó es que apenas unos días después (cinco días, 120 horas y 7.200 minutos para ser exactos, según destaca el Huffington Post) Calviño fue elegida la nueva presidenta del Comité Monetario del Fondo Monetario Internacional. Será la primera ministra española y la segunda mujer en dirigir el, nada más y nada menos, principal órgano asesor del FMI.

En la misma rueda de prensa donde llamó "bluf" a Calviño, un acto del PP en Aragón, Casado también cargó contra Pedro Sánchez por el uso, a su juicio, excesivo del Falcon, el avión trirreactor a disposición de Casa Real y del presidente del Gobierno. El líder de los populares tuvo la osadía de alardear de que él no viaja en Falcon y, claro, los tuiteros se lo tuvieron que explicar: "Es lo que tiene no ser presidente del Gobierno".

Sin duda, Casado no se podrá ganar la vida como el nuevo Nostradamus. Al tropiezo con Calviño se suman otros y para el recuerdo quedará todo lo que rodeó la Convención Nacional que los populares celebraron entre septiembre y octubre. Ya sea por escándalos locales o por los papeles de Pandora, las caras visibles del evento fueron viéndose implicadas en diferentes acusaciones de corruptelas. Mario Vargas Llosa, Nicolas Sarkozy, el excanciller de Austria Sebastian Kurz… Casado tuvo palabras de elogio hacia todos ellos, alabando su gestión y su figura, hasta que, de nuevo, pocos días después saltaba la noticia.

Los tuiteros no han dejado pasar la oportunidad de recordar a Casado sus declaraciones sobre Calviño:

Hoy es un día perfecto para recordar esto:

???????????????????????????????????????? https://t.co/0uu308WIfA — Manu Cavanilles (@manucavan) December 24, 2021

Según @pablocasado_ es un "bluf", una defraudadora, una mentirosa ha sido finalmente nada más y nada menos por el FMI . Según Casado en los foros internacionales ella ya no tenía credibilidad. No se que en foros se mueve él pero viendo esto en ningunohttps://t.co/13fhRu89gG — Nico Soler (@nicosol2001) December 24, 2021

Casado hablando del "bluf Calviño" es un buen resumen de su año. pic.twitter.com/EufWEYNQcp — ant ????️‍???? (@abalos) December 24, 2021

Fue decir Casado que la vicepresidenta Calviño es "una incompetente" y "la peor ministra" de Economía de Europa, y que "no le iban a dar "ese puestecito que quería en la UE", y que la nombren presidenta del Comité Monetario y Financiero del FMI. No se puede hacer más el ridículo. pic.twitter.com/FAj0FQQGN0 — Benjamín Prado ???? (@pradobenjamin) December 24, 2021

Estoy por desearos que Casado hable mal de vosotros en 2022. https://t.co/bBdKftupNw — Ana Tudela Flores (@latule) December 24, 2021

Efecto #FraCasado llamó "bluf" a Calviño cinco días antes de que el FMI la eligiera para este importante cargo. @pablocasado_

No falla, todo lo que crítica triunfa, todo lo que alaba cae.https://t.co/0EDLGInZDx — Fígaro (@AlcalaGusta) December 25, 2021

Muy buenas nostradamus.

Casado: "Ya se empieza a hablar en Bruselas del 'bluf Calviño'. Porque supuestamente iba a gestionar muy bien y la incompetencia ha traspasado ya todas las fronteras" pic.twitter.com/6jBgOIVkMc — Elfatoenmascarao ???? (@Elfatoenmascar1) December 24, 2021

Para Pablo Casado Nadia Calviño es la peor ministra de Economía de la historia de España, mientras que Rodrigo Rato con dinero en paraísos fiscales y condenado por corrupción es un milagro económico. — Juan Carlos Cruz (@JC_C_A) December 18, 2021