El hilo de un médico en el que explica por qué podríamos estar ante el fin de la pandemia

La sexta ola de la pandemia y la variante ómicron llegaron cuando muchos ya se había hecho a la idea de que la emergencia sanitaria terminaba. Sin embargo, eso es algo que, según ha explicado el médico internista Miguel Marcos, podría estar más cerca de lo pensado.

La clave está en la transición de la pandemia a la endemia, que es "la presencia de un número de casos más o menos estable cada año o en un periodo de tiempo". Qué supondría esa situación y otras cuestiones son las que desgrana Marcos en este hilo.

¿Pero no se acababa la pandemia? ¡Si parece que estamos peor que nunca! ¿Esto va a ser así toda la vida? ¿O es que esto es la traca final? Pues estamos probablemente en la transición de la pandemia a la endemia. Voy a intentar explicarlo,dentro de las limitaciones que no sabemos

Para entendernos pandemia es la situación actual, con una infección descontrolada en todo el mundo (no hay más que ver cómo estamos, por si alguien pensaba que no había acabado) y endemia es la presencia de un número de casos más o menos estable cada año o en un periodo de tiempo

Lo primero, estamos MUCHO mejor que el año pasado porque el riesgo individual en vacunados de tener Covid grave o fallecer por esta enfermedad es mucho menor. No hay duda de esto. Ninguna. Y la mejor opción es vacunarse, con tercera dosis si es posible en tu grupo de edad.

Pero no nos engañemos. Si al final se infecta una buena parte de la población eso va a llevar a un elevado número de casos no sólo leves (que de por sí saturan la atención primaria, algo que afecta a todos) sino también graves, con la consiguiente saturación de hospitales y UCI.

Por tanto, en este giro del guión previo a Navidades que ha sido la variante omicron (al guionista de la pandemia que alguien le tire un Óscar, pero duro y a la cabeza por favor) no podemos sino recomendar precaución porque aunque tu riesgo sea bajo, el riesgo global es muy alto.

Y después de la sexta ola… ¿Qué?

… brotes aislados a partir fundamentalmente de no vacunados. Dada la elevada transmisibilidad del virus y el elevado número de personas que o no se han vacunado no se quieren vacunar en todo el mundo, esto también parece improbable. Va a ser difícil "olvidarse" de él.

— Miguel Marcos (@drmiguelmarcos) December 24, 2021