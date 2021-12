El chapucero homenaje de Almeida a los muertos por la covid: una "llama eterna apagada" que 'enciende' Twitter

Las interminables obras en la calle de Alcalá tienen como testigo mudo un pebetero hecho polvo, apagado, rodeado de vallas y de vegetación descuidada. La concejala del PSOE en Madrid Enma López lo denuncia en Twitter: "una llama eterna apagada" y "que se pagó con un contrato de emergencia, aunque no era una emergencia". "Todo bien", ironiza.

Los medios ya prestaron atención a las chapuzas de un monumento conmemorativo que sirvió para una foto del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís, pero para poco más: primero se apagó porque se acabó el butano, luego volvió a apagarse a causa de las obras de la mediana de la calle de Alcalá, que arranca precisamente frente a Cibeles.

La foto no podía ser más significativa: los regidores, la llama del recuerdo de unas víctimas de la covid que no han dejado de crecer desde entonces, la estatua de la Cibeles (símbolo universal de Madrid) y el fastuoso Ayuntamiento, el antiguo Palacio de las Comunicaciones.

Una llama eterna apagada. Que se pagó con un contrato de emergencia aunque no era una emergencia. Y que ha acabado convertida en una selva.

Ya en noviembre el monumento estaba prácticamente en ruinas, como comentaba en El Confidencial el periodista Alfredo Pascual; el Ayuntamiento decía que había sufrido "vandalismo". Dos meses más tarde, así seguimos.

¿"Acto vandálico"?

El ayuntamiento me contó que había sido un acto vandálico, algo que no explica el abandono de los alrededores, ni tampoco se quiso detallar qué ataque habían sufrido.

Como es natural, los ciudadanos han expresado su ira por semejante chapuza, un indigno recuerdo a quienes han perdido la vida por la pandemia.

