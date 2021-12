Por Tremending

*Atención, este artículo puede tener spoilers.

Es la película de la que hoy todos hablan en las redes sociales: No mires Arriba (Don't look up), con Meryl Streep, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Una crítica satírica a la política populista de la extrema derecha en la que se refleja, sin nombrarlo siquiera, el discurso negacionista sobre cambio climático, con evidentes referencias a Donald Trump y donde también se identifican diversos roles de la sociedad y la política que todos conocemos. Un ácido retrato también del papel amplificador de estos discursos de una gran parte de los medios de comunicación y las redes. Y de la idiotización de una sociedad que se traga esos discursos sin hacerse preguntas. Un escenario que bien podría trasladarse también a lo que hemos vivido con la pandemia.

Estoy viendo 'No mires arriba' de Netflix, y es este meme hecho película. pic.twitter.com/E5U5Ubykax — Josh McBaker (@McBaker_28) December 25, 2021

Un largometraje que ha sido alabado por muchos.

Acabo de ver "No mires arriba" y me ha gustado mucho. Nunca creí que podría disfrutar tanto mientras el mundo se va al carajo. pic.twitter.com/DpjQVVbEpb — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) December 26, 2021

Pero, por supuesto, no por todos.

De No mires arriba, una vez vista, sólo puedo decir que está a la altura de los raps de Monedero. No te ríes una sola vez, los gags no tienen mordiente, la historia está resobada, es histriónica, es larga, pretende ser inteligente y es lerda como pocas… ¿De verdad os gusta? — Cristian Campos (@crpandemonium) December 26, 2021

Con muchos tuiteros buscando parecidos en la política española.

…Cate Blanchett a Susanna Griso. pic.twitter.com/BknL1zPgqg — Gabriela Núñez #Avanzamos ???? (@nu_ma65) December 26, 2021

Y también con una parte del público que parece no haber entendido el mensaje…

⚠️SPOILER ALERT⚠️

Los "malos" se mueven por poder y dinero, llevan gorra a lo Trump, llaman a los protas marxistas que quieren robarles su libertad, ocultan la verdad con miedo y amenazas, lanzan bulos a la población, los protas les llaman fascistas… Los fachas tras verla: pic.twitter.com/4MNkQ5c5AR — David Pareja (@davidpareja) December 26, 2021

Es que no han dejado ni un cabo suelto a la libre interpretación. El gobierno es literalmente una representación de los mandos que rodeaban a Trump. También hay un Elon Musk que lo jode todo por sus flipadas de salvador del mundo y su ambición. Pues nada. Que es el COMUNISMO???????????? — David Pareja (@davidpareja) December 26, 2021

"El rojo es un mensaje subliminal de comunismo" // El rojo de la presidenta y sus votantes en la película: pic.twitter.com/mtjtsRhESZ — David Pareja (@davidpareja) December 26, 2021

No le digais nada. A ver si se da cuenta solito… https://t.co/bjX5cfcya4 — Antoñita Tatuajes (@Babsolutatw) December 27, 2021

Eso sí, la cinta ha dado mucho que hablar.

Hay dos Españas: Los que ayer vieron "No mires arriba" y los que no. — Nidea (@nyconene) December 26, 2021

Estas son algunas de las reacciones:

Meryl Streep clavando a Díaz Ayuso en #DontLookUp pic.twitter.com/kMSHmRcoHn — Javier Durán (@tortondo) December 25, 2021

Cuando estabais viendo #NoMiresArriba ¿Cuánto tiempo habéis tardado en poneros de parte del meteorito? — Armando el pollo (@Arma_pollo) December 26, 2021

Votantes de VOX y antivacunas en general entusiasmados con una peli que ridiculiza a los negacionistas y a la extrema derecha.

¡No se debe subestimar la capacidad de ver solo lo que uno quiere ver!#DontLookUp — Joaquín Urias (@jpurias) December 26, 2021

Vamos. Que es un ejemplo de fachas no dandose cuenta que se están riendo de ellos. No es para nada sorprendente. — Pablo ????️‍????️‍ (@paulxl) December 26, 2021

IMPRESIONANTE AYUSO en esta peli — Marru ???? (@marrullero) December 26, 2021

No mires arriba es en cine como los retratos de Goya a los borbones: mala leche y realismo a raudales. Elon Musk, Trump y su familia (o Ayuso y la suya), Ana Torroja, negacionistas, desprecio a la ciencia, Pablo Motos, Vallés y Ana Rosa, militares cortesanos. Susto y risa tonta. pic.twitter.com/EzorxcVlLi — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) December 26, 2021

Aconsejo que veáis la película "No Mires Arriba" que está en la plataforma de Netflix.

Un reflejo de la realidad con tono de humor donde solo hay que sustituir el meteorito por la pandemia.

TOTAL!!! pic.twitter.com/PeANfkM2LG — Barri (@BarriPdmx) December 26, 2021

Mas que la pandemia, que no mataría a todos los seres humanos ni aunque no hiciéramos nada, creo que hablan del cambio climático. — Sergio Monge (@sergiomonge) December 27, 2021

La tenéis q ver xq Meryl Streep hace de Díaz Ayuso y lo borda ???? pic.twitter.com/Aric3fi3ch — RIVERS79 (@RIVERS793) December 26, 2021

"¡No mires arriba, zorra marxista!" Qué maravilla. Qué retrato tan ácido y fiel del mundo y los tiempos que vivimos. Y qué oportuna, saludos a los negacionistas del cambio climático. O la pandemia. Una de las pelis del año sin duda. pic.twitter.com/vwagUTDLBy — NEGA ???? (@Nega_Maiz) December 27, 2021

El PP reconociendo que #DontLookUp, (No mires arriba), les ha puesto a todos los neoliberales un espejo como una Catedral.

Y eso que este hombre es el responsable de comunicación online del @populares ????‍♀️???? pic.twitter.com/k9wBsN91KV — Black. (@Black_StrobeS) December 26, 2021

Magistral la película #NoMiresArriba

Fabuloso retrato de la sociedad actual y sus reacciones ante la evidencia científica.

Fantástica Meryl Streep en un papel en el que puedes reconocer tanto a Trump como a Díaz Ayuso o Bolsonaro pic.twitter.com/7Ypn7Anb65 — Scarlett ???? (@Scarlett_GJ) December 26, 2021

NO MIRES ARRIBA de Adam McKay es como meter en una batidora Armageddon, Silicon Valley, El Gran Carnaval, In The Loop, Teléfono Rojo, Mars Attacks, Spinal Tap y mil cosas más para hacer del terror apocalíptico la comedia perfecta. LA PELÍCULA QUE NECESITABA. pic.twitter.com/1ZrYzkRPmi — Pepe Colubi (@pepecolubi) December 26, 2021

Pero si es una burla gigante a los postulados de la derecha liberal sobre el cambio climático, merluzo. pic.twitter.com/gd84rEXHeR — sʏsᴛᴇᴍ ᴏғ ᴀ ᴄʟᴏᴡɴ – ᴄᴀᴘᴛᴀɪɴ ᴀʀᴍᴇɴɪᴀ (@SystemOfAClaun) December 26, 2021

Los que no hemos visto "No mires arriba" somos La Résistance pic.twitter.com/Q7XftSYFSp — ???????????????????????? (@VictorEleDe) December 27, 2021