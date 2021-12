El cortocircuito de Ayuso al ser preguntada por los datos de la covid

Por Tremending

"Ayer, en una entrevista en El País, decía que prevé llegar al final de Navidades con ya el descenso de esta sexta ola. ¿Cómo lo deduce? ¿Tienen algún tipo de indicadores?". Esta es la simple pregunta ante la que Isabel Díaz Ayuso embarrancó este lunes, como pudo verse en la emisión en directo del Canal 24 Horas de RTVE, durante una comparecencia de la presidenta ante la prensa.



Ayuso cortocircuitó (el momento puede verse completo en el directo de RTVE en el minuto 2.36.20), dando una respuesta errática y dubitativa para finalmente no aclarar lo que se le había preguntado: "Estamos analizando cómo se ha comportado esta misma variante en otros países… Y por eso, ehh… estamos, ehh… A ver, no se puede uno, ehh… No puede uno lanzar ahora mismo una emisión concreta exacta de cómo se va a comportar pero por lo que hemos visto todo indica que sí, que empezará a bajar y a la misma velocidad y lo que estamos buscando ahora mismo son situaciones para que la vida siga con una cierta normalidad porque los cierres, como hemos visto en ocasiones anteriores, no sirven de nada".

En la entrevista en El País a la que se refería el periodista, Ayuso dijo concretamente: "Creemos que el crecimiento es explosivo, y también la caída. Esto no se refleja de la misma manera en la presión hospitalaria. Consideramos que todavía estaremos unos días con ese tipo de subida y, si se comporta como en otros lugares, prevemos que antes de que acabe la Navidad ya el virus empiece a caer".