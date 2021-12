El sincero cartel de un hospital que muestra el colapso del sistema sanitario en Madrid

Por Tremending

Las colas y las horas de espera son el día a día de los ciudadanos madrileños en el sistema sanitario: para comprar un test en una farmacia, para ir al centro de salud y para ir a urgencias.

El Hospital Infanta Elena de Vallecas, antes las largas filas de personas que esperan a sus puertas, ha decidido colgar un cartel con un duro aviso. El tuitero Javier Baeza compartió una fotografía con el papel en la red social el pasado 26 de diciembre.

Esta es la libertad de @IdiazAyuso

Si tienes recursos ejercita tu libertad. De lo contrario, desmantelada la Atención Primaria, mas de 3 horas de espera en el Hospital Infanta Leonor, de Vallecas

No tienen vergüenza, no creen en la Democracia… pic.twitter.com/2B2wYXlHZu — Javier Baeza (@14kilometros) December 26, 2021

En muchos hospitales de la Comunidad de Madrid, como ocurre en el Infanta Leonor, los pacientes que quieren acceder a urgencias tienen que esperar más de tres horas. Y esto no sucede porque los hospitales estén colapsados de casos graves de covid-19, ocurre porque las urgencias se están llenando de pacientes con patologías leves que no pueden acceder a su centro de salud, por lo que no les queda otra que acudir a los hospitales.

Relacionada:El hilo de un sanitario que explica cómo el colapso de la atención primaria acaba saturando los hospitales

De hecho, la situación también se agrava porque las urgencias de atención primaria (SUAPs) están cerradas desde que empezó la pandemia, como ha indicado otra usuaria de la red social.

Y las urgencias de todos los ambulatorios cerradas. Vayan al hospital dice un cartel en la puerta…!! https://t.co/GpmKjikOdA — LaGallarda (@LaGallarda1) December 28, 2021

Además, en Twitter abundan las fotografías que muestran estas largas colas, en plena polémica con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que culpabilizó a los propios profesionales de las esperas pese a que los sanitarios llevan más de un año advirtiendo de la sobrecarga del sistema y pidiendo que se refuercen las plantillas.

Hay que ver como está Venezuela. ¡No! Es la cola del Hospital Infanta Leonor en Vallecas (Madrid) para hacerte una PCR. pic.twitter.com/vKPU7609Ub — Jagoba Álvarez Ereño ???? (@Jagospierre) December 24, 2021

– Colas para que te atiendan en el centro de salud – Colas para acceder a las Urgencias del hospital – Colas para que vacunen a nuestros hijos de la Covid-19 – Colas para adquirir un test de antígenos en la farmacia Madrid, 20, 21 y 22 de diciembre de 2021 pic.twitter.com/yX0AeBGT2b — FRAVM (@FRAVM) December 22, 2021

Las colas, en medio de una lluvia de cojones, para hacerse los test en el hospital del Tajo en Aranjuez. No hay derecho a esto. pic.twitter.com/lLjphtl9Jw — Danielsan (@Dopimolamazo) December 26, 2021