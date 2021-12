La cita de 'First Dates' más memorable del año en la que se deja claro qué es el feminismo

Por Tremending

La artista visual Yolanda Domínguez ha recuperado un fragmento del programa de citas First Dates en Twitter donde se reivindica el movimiento feminista y se explica que el feminismo no es antónimo de machismo y que busca la igualdad. Domínguez lo ha calificado como "el mejor momento televisivo de 2021".

En un momento de la cita, Alicia afirmó que no es "ni feminista ni machista". "Para mí es igual", añadió. A lo que su acompañante, Santiago, respondió tajante que "lo que no podemos confundir es el feminismo con que sea algo contrario al machismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra".

Sin embargo, su cita volvió a insistir: "No somos más las mujeres ni más los hombres". "El feminismo no reivindica nada de eso, eh. El feminismo es un movimiento y el machismo es una actitud. No tiene nada que ver. Reivindica la igualdad", respondió Santiago ante esta afirmación.

La respuesta se ha llevado el aplauso de comunicadoras, artistas y políticas en las redes:

Que maravillaaaaaaaaa! Hay esperanzaaaaa ❤️ https://t.co/uN4sLNSf2u — Itziar Castro (@ItziarCastro) December 28, 2021

Estupenda defensa del feminismo ???? https://t.co/FdrmZSC8BR — CLARA AGUILERA (@ClaraAguilera7) December 28, 2021

Simplemente me encantó ????#Feminismo: movimiento que reivindica la #igualdad Machismo: es una actitud Chapó ???? https://t.co/9g4mrw9vNj — Rachelle ???? (@Rachelgs79) December 28, 2021