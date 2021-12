Ursula von der Leyen felicita a España por la llegada de los fondos europeos y los tuiteros se acuerdan de Pablo Casado

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó este lunes a España por Twitter por la llegada del primer tramo de los fondos europeos.

???????? The first payment under #NextGenerationEU, €10 billion for Spain, is now on its way!

Felicitaciones a España.

I hope to have more good news for other EU countries very soon. https://t.co/Aar1k0MhRZ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 27, 2021