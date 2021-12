El emotivo gesto de un nieto tras gastar una broma a su abuela y ocultarle la verdad para que no se desilusionase

El tuit de Jaime Primero narrando la broma a su abuela.

No hay nada más feo que pegar a un padre, pero engañar a una abuela tampoco se queda corto. Sin embargo, hay un día al año que las bromas son perdonadas: el día de Los Santos Inocentes.

Jaime Primero, el protagonista de esta historia llamaba cada 28 de diciembre a su abuela para colarle una mentirijilla, pero hubo una que no pudo desmentir:

Todos los 28 de diciembre, sin excepción, yo llamaba a casa de mi abuela para hacerle una broma. Que si era de hacienda para cobrarle por las gallinas, que si un vecino la había acusado de algo y tenía que ir a comisaría, que si había que revisar el butano y pagar un dineral… — Jaime Primero ???? Caballo Loco Invencible. (@JaimePrimeroR) December 28, 2021

Allí estaba yo, impostando la voz para camuflar mi tono infantil. Y, al otro lado del teléfono, mi abuela, que esperaba mi llamada para hacerse la ofendida o asustada. Porque sí, amigos, mi abuela era analfabeta pero no tonta: me seguía el juego para hacerme feliz. En esas — Jaime Primero ???? Caballo Loco Invencible. (@JaimePrimeroR) December 28, 2021

chorraditas los abuelos nos comen las papas a los padres. Hasta que un día, el marido de mi prima y yo la llamamos fuera del día habitual. Era verano y nosotros ya éramos hombres de pelo en pecho, pero nos apetecía gastarle una broma inocente. "-¿Es usted Remedios Tal Cual? — Jaime Primero ???? Caballo Loco Invencible. (@JaimePrimeroR) December 28, 2021

-Sí, señor, soy yo.

-Mire, soy Jeremías Aguirre, periodista de El Diario Montañés. Queríamos hacer una serie de reportajes sobre abuelos de futbolistas cántabros y hemos pensado que usted es perfecta para empezar. ¿Le interesa?

-Ay, qué ilusión" Bueno, pues ese "ay, qué ilusión" — Jaime Primero ???? Caballo Loco Invencible. (@JaimePrimeroR) December 28, 2021

fue como un "ups, la hemos cagado". Como no sabíamos dar marcha atrás sin hacerle daño, le hicimos una entrevista. Al acabar, nos miramos asustados y nos dijimos "¿y ahora qué hacemos? ¿Tú te acuerdas de lo que dijo? Que esta no es tonta". Bueno, pues nos pusimos manos a la — Jaime Primero ???? Caballo Loco Invencible. (@JaimePrimeroR) December 28, 2021

obra: plagié una página de El Diario Montañés, le puse una foto de mi abuela con pie de foto y todo y escribí una entrevista con todo lo que nos sonaba que había dicho. Me lo curré muchísimo en una época en la que el Word no era tan sofisticado como lo es hoy porque, cono ya he — Jaime Primero ???? Caballo Loco Invencible. (@JaimePrimeroR) December 28, 2021

dicho, mi abuela no sabía leer pero eso le había agudizado otros sentidos. Y no, no quería hacerle daño, quería que siguiese ilusionada y presumiera de su entrevista sin que nadie se pudiera reir de ella. Llamamos a mi primo Iván, el futbolista y le contamos el petate. Él llamó — Jaime Primero ???? Caballo Loco Invencible. (@JaimePrimeroR) December 28, 2021

a mi abuela: "Me han llamado unos periodistas, me han pedido una foto tuya. Ya me han contado que te entrevistaron. Caray, abuela, qué suerte. Eso sí (esto se me ocurrió a mi) la entrevista sólo saldrá en internet, que tienen mucho sitio que llenar. Pero no te preocupes, dile a — Jaime Primero ???? Caballo Loco Invencible. (@JaimePrimeroR) December 28, 2021

Diego, Miguel o Jaime que te la impriman y la ves como si fuera en un periódico. Se la puedes enseñar a quien quieras". Y allí me fui, con la entrevista maquetada de puta madre y con mucho miedo a que se enterase de la broma que nos salió mal. Por una vez, se tragó enterita — Jaime Primero ???? Caballo Loco Invencible. (@JaimePrimeroR) December 28, 2021

la única broma que no debería haberle hecho. Porque, amigos, con la ilusión de la gente no se juega. Y menos si esa persona era la más maravillosa que he conocido. Le leí aquella entrevista varias veces, ella se chuleó frente a las vecinas y nadie, salvo los más cercanos, supo — Jaime Primero ???? Caballo Loco Invencible. (@JaimePrimeroR) December 28, 2021

nunca que ese trozo de papel era trola. Sólo estuve tranquilo cuando pasó un tiempo prudencial y se fue olvidando la cosa. Aun hoy me da rabia contarlo por si mi abuela, que ya no está, se entera y se desilusiona. Pero era tan buena conmigo que lo solucionaría entornando el — Jaime Primero ???? Caballo Loco Invencible. (@JaimePrimeroR) December 28, 2021

ojo izquierdo y soltando un "pero que tiñoso es" y santas pascuas. Me río sólo de imaginar ese gesto suyo. Y, desde aquella, nunca más hice bromas el día de los Inocentes. Por si acaso. — Jaime Primero ???? Caballo Loco Invencible. (@JaimePrimeroR) December 28, 2021

Esta historia ha recordado a muchas propias que los usuarios han querido compartir en Twitter:

Jajaja, yo la llamé hoy para decirle que le tocaba segunda dosis que necesitaba, fotocopia del dni, del libro de familia, foto de carnet, cuenta de Instagram y 50 euros, tenía que venir en ayunas y sin peinar ni maquillar para que la vacuna no hiciera reacción. — Javi Meroño (@javimercomico) December 29, 2021

Tendría yo unos 5 años cuando llamé a la puerta de casa de mis abuelos diciendo con voz grave que era "el tío de la luz"(lo que era en mi cabeza un empleado de Iberdrola). Mi abuelo, que estaba durmiendo la siesta, se lo creyó ????????‍♀️ y salió apresurado a abrir ???? pobrecico mío ☺️ — Eme Eme (@SoniaEmeEme) December 28, 2021

Mis hermanos y yo recortábamos los muñequitos y los pegábamos en la espalda de la gente. También envolviamos un regalo vacío y lo dejábamos en la acera por si alguien lo recogía.

Todos apiñados detras de la mirilla y no picaba nadie JAJAJA — BettyBoop 63 (@BBBBoop22) December 28, 2021

También ha emocionado a muchos:

Buff…se me ha metido algo en el ojo ????????

Después de leerte,creo que tu abuela estaría orgullosa de tí.

Y la ilusión que le hizo "inocentemente" está por encima de esa culpabilidad que sentías.

Un abrazo — JoseanGares???? (@GaresJosean) December 28, 2021

Mi abuela era muy bromista y, como buena bromista, murió un día como hoy de 2012. — Óitala (@oitala_ella) December 28, 2021

Una historia preciosa de la que se desprende un amor y una nostalgia enormes. Gracias por compartirla. Un abrazo. — Patxi Celaya (@patxicelaya) December 29, 2021

Debe ser una epidemia, a mí también se me ha metido algo en el ojo. Abrazo fuerte — GonzaloZen (@gonzalocengo) December 28, 2021

Tu abuela era una grande, pero vaya curre que te pegaste por mantenerle la ilusión… Qué bonito, Jaime… ???? — Cucurricana ????♀️????‍????‍???? (@cucurricana) December 28, 2021