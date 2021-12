El hilo que describe la bochornosa escena que montó una "negacionista" cuando fue a vacunarse (y la increíble paciencia del enfermero)

Por Tremending

El hilo de un tuitero ha indignado a muchos usuarios de la red social: no ha sido por sus palabras, sino por lo que describe que sucedió cuando fue a vacunarse. Delante de él iba una mujer que, después, mostró que era antivacunas. El escandaloso trato que tuvo la mujer hacia el sanitario que tenía que inyectar las dosis, y la paciencia que mostró el enfermero, ha sido lo más comentado.

Ayer me vacuné de la COVID19 y os voy a contar lo que me pasó. Llego al centro de salud y había delante de mí 2 personas: una mujer de unos 51 años y una pareja de unos 45. Entra la mujer y empieza a decirle al enfermero que "quiere que le dé un documento firmado donde diga–> — Manuel Jiménez (@CrazyFeelingFB) December 29, 2021

que si le pasa algo con la vacuna él se responsabilizara de las consecuencias". El enfermero, con una elegancia y educación supinas, comenta a la mujer: "mire usted señora, yo soy un trabajador, y estoy trabajando. En mi turno, hoy me ha tocado vacunar y aquí estoy. Si quiere–> — Manuel Jiménez (@CrazyFeelingFB) December 29, 2021

vacunarse, yo la vacuno. Si no quiere vacunarse, no es obligatorio". La mujer vuelve a la carga: "Claro! ¿y si me pasa algo, quién se responsabiliza?" Enfermero: "¿a ver señora, usted ha visto lo que pone en la puerta?, pone [Punto de Vacunación], eso significa que aquí se –> — Manuel Jiménez (@CrazyFeelingFB) December 29, 2021

vacuna. Por tanto, entiendo que si usted está aquí es porque se quiere vacunar. Si no se quiere vacunar, tiene dudas, o necesita más información, pida cita a su médico y le pregunta a él todo lo que quiera saber sobre la vacuna. Pero si no se quiere usted vacunar ¿qué hace aquí?" — Manuel Jiménez (@CrazyFeelingFB) December 29, 2021

La mujer vuelve a la carga: "Yo no me quiero vacunar, pero vosotros me obligáis" Enfermero: "A ver señora, nadie le obliga a usted a vacunarse. Como le he dicho, yo soy un trabajador y hoy me toca vacunar. Si usted se quiere vacunar, yo la vacuno. Si no quiere, le ruego que –> — Manuel Jiménez (@CrazyFeelingFB) December 29, 2021

! Y Vuelve la burra al trigo!: "NO, es así. Usted me obliga a mí a vacunarme para que pueda viajar, entrar en un bar o ir al teatro. Por tanto, alguien se debe responsabilizar de lo que me pueda pasar si me vacuno" Enfermero: "Señora, lo siento pero debe usted salir de consulta" — Manuel Jiménez (@CrazyFeelingFB) December 29, 2021

Mujer: "!Ah, que me echa!, ¿Por qué me echa?"

Enfermero (con una paciencia a prueba de bombas): "Señora, yo no la echo a usted. Ya le he dicho que esto es un punto de vacunación. Aquí se viene ya con una decisión tomada. Usted está en su derecho de no vacunarse por lo que sea–> — Manuel Jiménez (@CrazyFeelingFB) December 29, 2021

pero esa decisión se trae ya tomada de casa. Aquí se viene a vacunarse, no a pedir documentos, a pedir explicaciones o a expresar los derechos que usted tiene o no tiene ¿Lo entiende?" Mujer: "!Vamos, que no me vas a vacunar porque no quiere responsabilizarse de lo que me pase!" — Manuel Jiménez (@CrazyFeelingFB) December 29, 2021

Enfermero (ya cansado, pero mostrando paciencia infinita): "Señora, le ruego que vuelva a casa, pida cita con su médico de familia y discuta todas estas cuestiones con él. Yo estoy trabajando y nos está usted retrasando el trabajo. Sería usted tan amable de salir de la consulta?" — Manuel Jiménez (@CrazyFeelingFB) December 29, 2021

Enfermero, viendo que la mujer se va, mira para otro lado y pasa de ella completamente. Nada más poner la muer un pie fuera de la consulta, el enfermero dice: "Siguiente, por favor". Entro yo, mientras la mujer abandona el centro de salud dando gritos: "!Qué vergüenza, madre,–> — Manuel Jiménez (@CrazyFeelingFB) December 29, 2021

aquí todos aconsejando que nos vacunemos pero nadie se quiere responsabilizar de lo que nos pase! Esto es lo que quieren; que seamos unos borregos y tengamos la boca tapada con un trapo para que no podamos hablar. Si hablamos, nos echan… !Sinvergüenzas!, !Pagaréis por esto!" — Manuel Jiménez (@CrazyFeelingFB) December 29, 2021

La mujer se va. Yo le digo al enfermero: "!Lo que hay que aguantar!" Me responde: "Esto es todos los días. Al principio me paraba y explicaba todo. Pero descubres que, a partir de la tercera pregunta, ya han tomado la decisión de no vacunarse. Lo demás son ganas de que se sepa" — Manuel Jiménez (@CrazyFeelingFB) December 29, 2021

Además, el usuario ha reflexionado sobre el suceso y la respuesta del sanitario. Como explica, ha llegado a la conclusión de que no volverá a "debatir con un negacionista".

Me pareció una respuesta extraordinaria que me abrió los ojos: NO es que el negacionismo necesite que les expliquemos científicamente los porqués de cada cosa… YA HAN TOMADO LA DECISIÓN DE NO VACUNARSE, y lo que pasa a partir de ahí es simplemente HACERSE NOTAR PARA QUE SE SEPA — Manuel Jiménez (@CrazyFeelingFB) December 29, 2021

Como si su decisión fuera MEJOR QUE LA TUYA. Nuevamente, son tan sectarios y egocéntricos que se piensan que al 90% restante que nos hemos vacunado NOS IMPORTA LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO SE VACUNAN. Solo quieren tener casito, que los miren, que los observen… puro egocentrismo. — Manuel Jiménez (@CrazyFeelingFB) December 29, 2021

Vacúnese o no se vacune…PERO DEJEN DE DAR EL COÑAZO, DE JODER LA MARRANA (como se dice en Castilla), de llamar a los demás borregos solo porque no comparten sus paranoias, de fastidiar al 90% de la población porque ese 10% cree tener ese derecho NO SE SABE PORQUÉ trato especial — Manuel Jiménez (@CrazyFeelingFB) December 29, 2021

Con esto que me pasó ayer… he decidido NO VOLVER A DEBATIR CON NINGÚN NEGACIONISTA, con ningún antivacuna, con ningún terraplanista, con ningún chemtrailer, con ningún bebelejía… …solo quieren casito, y si se lo hacemos solo les ayudamos a fastidiar, que es lo que quieren — Manuel Jiménez (@CrazyFeelingFB) December 29, 2021

Varios usuarios de la red social han compartido el hilo y destacado cómo se comportó el enfermero.

Para destacar la paciencia y buenas maneras del enfermero. https://t.co/FdHmG0s0sn — Turner (@MadreDeTragonas) December 29, 2021

